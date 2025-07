Cruzeiro renova com meia Baptistella por cinco temporadas

O Cruzeiro renovou o contrato com o meia Cauan Baptistella, de apenas 17 anos, até dezembro de 2030. A assinatura do novo vínculo com a joia da base celeste ocorreu na tarde desta segunda-feira (7). Na segunda-feira passada (30), o empresário do jogador, Bruno Martins, esteve na Toca da Raposa 2 para acertar os detalhes da prorrogação do contrato. A informação da renovação com Baptistella foi divulgada inicialmente pelo portal “Central da Toca”.

Baptistella teve boa valorização salarial, que crescerá com o decorrer do contrato. Com o novo salário, a multa para uma transferência dentro do futebol brasileiro aumenta consideravelmente, já que ela é calculada de acordo com os vencimentos do jogador - os valores não foram divulgados.

Baptistella tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, com multa para transferência internacional estabelecida em 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões). Segundo o estafe do meia, o jogador tem atraído atenção de clubes estrangeiros, como Porto, de Portugal, Red Bull Leipzig, da Alemanha, e Napoli, da Itália. Como Baptistella é natural de Nápoles e tem dupla cidadania, uma transferência para o futebol europeu torna-se mais fácil.

Meia Baptistella aguarda chance no time principal do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Baptistella é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20

Baptistella é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 11 gols – o Cruzeiro está em terceiro lugar, com 29 pontos em 16 rodadas. Depois de ficar de fora da vitória sobre o Bahia por 2 a 0, em Salvador, dia 2, o meia deve ser titular no jogo contra o Fluminense, nesta terça-feira (8), às 21h, em Nova Lima. Na temporada, o meia já marcou 13 gols em 28 partidas e fez nove assistências – é o líder da equipe celeste nos dois fundamentos.

Baptistella já participou de alguns treinos entre os profissionais do Cruzeiro na Toca da Raposa, como na segunda-feira (30), mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo da equipe. Conforme revelou nessa reportagem para o Lance!, o garoto aguarda pacientemente a primeira oportunidade na equipe profissional do Cruzeiro, sob o comando do técnico Leonardo Jardim.