Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 12:38 • Rio de Janeiro

Anunciando sua saída ao fim do duelo que sacramentou o título do Flamengo na Copa do Brasil, Gabigol também usou um vídeo em seu novo canal no YouTube para "cutucar" a diretoria Rubro-Negra. O vídeo de cerca de dois minutos traz a imagem de Gabriel cercado por títulos conquistados no Flamengo, acompanhado pela música "Me dê motivo", do cantor Tim Maia.

A música de MBP carrega uma forte mensagem em sua letra e diversos trechos podem ser entendidos como "indiretas" de Gabigol para a diretoria do Flamengo, que conflitaram diversas vezes em 2024.

O que diz a letra da música?

"Às vezes a gente sente que está sendo amado

E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos

E cria um mundo de encanto onde tudo é belo

Até que a mulher que a gente ama, vacila e põe tudo a perder

Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado

Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você

Espero que seja feliz no seu novo caminho

Ficar contigo não faz sentido

Foi jogo sujo e agora eu fujo pra não sofrer

Agora é tarde, não tem mais jeito

O teu defeito não tem perdão

Você pôs tudo a perder, não podia me fazer o que fez"

Despedida do Flamengo e novo destino de Gabigol

Além do canal, o atacante também anunciou após a conquista da Copa do Brasil que irá sair do clube carioca após o fim da atual temporada. Conforme noticiou o site "Ge", Gabigol irá defender o Cruzeiro na próxima temporada. O contrato dele com o Flamengo se encerra no fim de dezembro.

- (Estou) muito emocionado, tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minh mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - declarou o atacante, ainda no gramado após a final da Copa do Brasil.