Os jogadores do Cruzeiro, após a folga de segunda-feira (7), voltam aos treinos na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira (8), quando o técnico Leonardo Jardim inicia os preparativos finais para o retorno ao Campeonato Brasileiro, domingo (13), contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores treinam na Toca da Raposa até sábado, véspera da partida contra o Grêmio. Vice-líder do Brasileirão, com 24 pontos e pior saldo de gols que o líder Flamengo, o Cruzeiro voltará a disputar uma partida oficial depois de mais de um mês. O último jogo pela competição foi o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, debaixo de muita chuva, em 12 de junho.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os preços variam de R$ 110 a R$ 250. A expectativa de público é superior a 50 mil pessoas. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio.

continua após a publicidade

Cauan Baptistella volta ao time Sub-20 em partida contra o Fluminense (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Sub-20 joga pelo Brasileiro

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos em 16 jogos, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, nesta terça-feira (8), às 21h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, com transmissão do “Sportv”. Na rodada passada, a equipe celeste derrotou o Bahia por 2 a 0, em Salvador.

➡️Meia Baptistella renova contrato com o Cruzeiro até 2030

Time feminino conhece adversário da Copa do Brasil

As Cabulosas, que retornaram de férias nesta segunda-feira (7), conhecem, nesta terça-feira (8), o adversário de estreia na Copa do Brasil. O Cruzeiro, assim como as outras 15 equipes da Série A do Brasileiro, entra direto na terceira fase da competição, que conta com 32 times. O sorteio será à tarde, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

continua após a publicidade

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: