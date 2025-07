Leonardo Jardim define como será retorno de Japa no Cruzeiro

Na vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, domingo (6), em Cariacica (ES), pela Vitória Cup, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, contou com um reforço para a equipe: o volante Japa participou pela primeira vez de um jogo nesta temporada. Depois de um longo período em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o jovem de 21 anos entrou aos 37 minutos do segundo tempo.

Leonardo Jardim, no entanto, avisou, após a partida, que os planos para o aproveitamento de Japa visam mais a próxima temporada:

- A grande temporada dele pode ser não a deste ano, mas a próxima. Neste ano, ele vai ser um plus estar conosco e claro, ele tendo oportunidade, vai jogar. Mas ele precisa de progredir depois desses seis meses parados – avisa o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim afirma que já conversou com Japa para explicar ao jogador com será seu aproveitamento na equipe:

- Ele teve seis meses extremamente difíceis, somente em recuperação, vinha treinando, mas não estava em condições e voltava para trás. Eu falei com ele há mais tempo, antes da parada, que era para ele tentar se recuperar 100%. Parece que foi isso que aconteceu. Ele está melhor e, com certeza, esses 15 minutos que dei para ele foram um prêmio pela atitude e comportamento – afirmou o treinador do Cruzeiro.

- É um jogador que, ao longo dos próximos seis meses, vai tentar crescer dentro da equipe de forma progressiva e que, no futuro, ele seja melhor do que é no presente. Não é fácil, depois desse período parado, ter o mesmo poder do que os que já estão trabalhando há seis meses. Ele vai ter mais dificuldade, mas com oportunidades ele vai mostrar o seu valor e o por que acreditamos nele – completou Leonardo Jardim.

Japa entende decisão de Leonardo Jardim quanto a seu aproveitamento na equipe

Na zona mista no Estádio Kleber Andrade, o volante Japa demonstrou entender a posição do treinador do Cruzeiro:

- Ele foi realista. Falou que ia ser um ano difícil para mim por causa da lesão, mas para ficar preparado porque a oportunidade vai chegar – afirmou.

Volante Japa em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A última partida de Japa pelo Cruzeiro havia sido a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão, pelo Brasileiro do ano passado, em 4 de dezembro. Em janeiro deste ano, o jogador rompeu o tendão da coxa esquerda durante um treino na Toca da Raposa. Com contrato até 2027, Japa, que atua também como meia e lateral-esquerdo, já disputou 23 jogos pelo Cruzeiro, desde que subiu das categorias de base em 2023.