Gabigol exalta torcida do Cruzeiro e revela objetivo na temporada

O atacante Gabigol destaca a importância da torcida do Cruzeiro na recuperação da equipe na temporada. Depois de início conturbado, com eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro e derrota nas três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, a Raposa deslanchou no Campeonato Brasileiro e é vice-líder com os mesmos 24 pontos do Flamengo, após 12 rodadas.

- Naquele início de ano, a gente não estava tão bem, mas não éramos o pior time do mundo. E, hoje, que estamos muito bem, não somos o melhor. As coisas têm que ser com calma. Temos tido um apoio muito grande da torcida. O Mineirão está sempre lotado e isso faz muita diferença – afirmou Gabigol, em podcast realizado na noite desta terça-feira (1º), num shopping de Belo Horizonte.

A próxima partida do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro será dia 13 contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada, na retomada da competição, após a paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa. Gabigol sabe que o estádio estará novamente lotado – os ingressos já começaram a ser vendidos para os sócios-torcedores:

- Tenho certeza que o jogo contra o Grêmio agora vai estar assim, vai estar totalmente cheio – previu o atacante cruzeirense.

Segundo Gabigol, objetivo do Cruzeiro é conseguir vaga na Libertadores de 2026

Gabigol ressalta que a equipe vem melhorando de rendimento e avisa que o Cruzeiro vai brigar pela classificação para a Libertadores de 2026, ou seja, terminar o Brasileiro entre os primeiros colocados:

- Aos poucos, as coisas estão melhorando, já é nítido nos treinos como estamos evoluindo taticamente, fisicamente e até como pessoa. As coisas têm se encaixado melhor. Nosso foco é sempre poder vencer, principalmente dentro de casa. Tenho sentido isso, que nossa fortaleza tem sido em casa. Praticamente não perdemos lá. Precisamos continuar assim e buscar coisas grandes. Nossa maior meta é classificar par a Copa Libertadores – afirmou.

Atacante Gabigol em treino do Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em cinco jogos no Mineirão, pelo Brasileirão, o Cruzeiro venceu quatro: Mirassol (2 a 1), Bahia (3 a 0), Palmeiras (2 a 1) e Flamengo (2 a 1) e empatou com o Atlético-MG (0 a 0).

Centenas de torcedores do Cruzeiro lotaram o BH Shopping, no bairro Belvedere, na Região Sul de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (1º), para assistir ao atacante Gabigol em um episódio do Podpah, ao lado dos apresentadores Igão e Mítico, em uma loja de artigos esportivos. Gabigol tirou fotos e autografou camisas dos cruzeirenses.