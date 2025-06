Ingressos para Cruzeiro x Grêmio, pelo Brasileirão, estão à venda

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Grêmio, dia 13, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada, na retomada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda. Inicialmente, apenas os sócios do programa 5 Estrelas podem adquirir os bilhetes. A comercialização para o torcedor cruzeirense que não é sócio e para a torcida do Grêmio começa na sexta-feira (4). Todos têm de cadastrar a biometria facial para ter acesso ao Mineirão. O preço dos ingressos varia de R$ 110 a R$ 250 (veja abaixo os valores de cada setor).

A partir desse jogo contra o Grêmio, o acesso ao Mineirão somente será possível via biometria facial para todos os torcedores acima de 16 anos. A compra dos ingressos será permitida apenas para quem já tenha feito o cadastro da biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro,com.br. Até a tarde desta segunda-feira (30), mais de 21 mil torcedores já haviam feito o cadastramento.

As crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O Cruzeiro recomenda que o torcedor faça o cadastramento com a maior antecedência possível – por isso, a venda para a partida contra o Grêmio está começando duas semanas antes da data do confronto. O cadastro é feito apenas uma única vez para todos os jogos do Cruzeiro no Mineirão, mediante a compra do respectivo ingresso. O processo é fácil, rápido e seguro, além de obrigatório por lei.

Venda para não-sócios do Cruzeiro e torcedores do Grêmio começa na sexta-feira (4)

A venda geral começa na sexta-feira (4), às 16h, pelo aplicativo Cruzeiro Nação Azul ou pelo site ingresso.cruzeiro.com.br para todos os setores que ainda tiverem ingressos disponíveis. O limite será de dois bilhetes por CPF.

A torcida do Grêmio deverá adquirir o ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. A entrada destinada aos torcedores tricolores será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. O torcedor do Grêmio também têm de fazer o cadastramento da biometria facial pelo site suacara.cruzeiro.com.br

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Grêmio: