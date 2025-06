Cruzeiro renova contrato com volante Lucas Silva até 2027

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta segunda-feira (30), a renovação de contrato com o volante Lucas Silva. O jogador de 32 anos, revelado pelo clube, assinou novo vínculo até dezembro de 2027.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Contrato renovado! Lucas Silva assinou um novo vínculo com o Cabuloso até o fim de 2027! Vamos em busca de mais conquistas juntos, ídolo! - publicou o Cruzeiro em sua conta na plataforma “X”.

O volante Lucas Silva também se manifestou nas redes sociais do clube:

- Muito feliz de estar na minha casa! - afirmou o jogador.

No início da temporada, Lucas Silva já havia renovado contrato até o fim de 2026, mas ganhou nova renovação após boas atuações sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O volante passou a ser titular da equipe a partir da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, em 13 de abril.

continua após a publicidade

➡️Joia da base é novidade no treino do Cruzeiro na Toca da Raposa

Lucas Silva tem quase 300 jogos com a camisa do Cruzeiro

Volante Lucas Silva assina novo contrato com o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Lucas Silva está em sua terceira passagem pela Toca da Raposa. O volante estreou na equipe profissional na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, em 18 de julho de 2012, pelo Campeonato Brasileiro. Saiu em 2015, vendido ao Real Madrid, da Espanha. Voltou em 2017 e ficou até 2019, quando se transferiu para o Grêmio. Em julho de 2023, Lucas Silva estava de volta ao Cruzeiro.

Ao todo, são 286 partidas com a camisa do Cruzeiro, 23 nesta temporada, com nove gols marcados, o último deles na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, em 25 de maio. Lucas Silva foi campeão brasileiro em 2013 e 2014, da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e mineiro em 2014, 2018 e 2019.