Ingressos para jogos do Cruzeiro na Vitória Cup estão à venda

A partir de quinta-feira (3), o Cruzeiro disputa a Vitória Cup, em Cariacica (ES). Os jogos serão contra os argentinos Defensa y Justicia, na quinta-feira (3), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, e Banfield, domingo (6), às 16h, no mesmo estádio. Os ingressos para as partidas do torneio, que começa na quarta-feira (2), já estão à venda.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro



Os preços foram reduzidos em relação ao divulgado inicialmente. Agora os bilhetes custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (entrada social, com doação de um quilo de alimento não-perecível). A compra pode ser feita pelo site bilheteriadigital.com.

A Vitória Cup será disputada em quatro jogos, com Cruzeiro e Desportiva Ferroviária enfrentando os argentinos Defensa y Justicia e Banfield. Não haverá um campeão do torneio, mas, ao final de cada partida, o time vencedor vai receber um troféu. Em caso de empate nos confrontos, haverá disputa por pênaltis.

Técnico Leonardo Jardim prepara equipe para disputa da Vitória Cup (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A outra equipe participante da Vitória Cup, a Desportiva Ferroviária, enfrenta somente os dois times argentinos, no Estádio Engenheiro Araripe, de sua propriedade, também localizado em Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória.



O Cruzeiro viaja para o Espírito Santo na quarta-feira (2), e o departamento de marketing da Raposa planeja ações em escolas da região para promover os jogos e aproximar o clube dos torcedores locais. As partidas terão transmissão da Rede Minas e da TV Brasil, além de canais por streaming, como Samuca TV e Itatiaia Esporte.

Veja a tabela completa da Vitória Cup, com os jogos do Cruzeiro:

Quarta-feira (2), às 20h: Desportiva Ferroviária x Banfield, no Estádio Engenheiro Araripe

Quinta-feira (3), às 20h: Cruzeiro x Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade

Domingo (6), às 11h: Desportiva Ferroviária x Defensa y Justicia, no Estádio Engenheiro Araripe

Domingo (6), às 16h: Cruzeiro x Banfield, no Estádio Kleber Andrade

