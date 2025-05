Gabigol, do Cruzeiro, está na torcida por Jorge Jesus na Seleção

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, está na torcida para que o português Jorge Jesus seja o próximo treinador da Seleção Brasileira. Os dois trabalharam juntos na temporada vitoriosa do Flamengo em 2019 e mantêm forte amizade desde então. O jogador, no entanto, garante que não conversa muito com o técnico sobre Seleção Brasileira:

- A gente não conversa muito sobre isso. A gente tem uma amizade muito humana. Não fica falando de futebol – afirmou Gabigol, em entrevista ao Cruzeiro Cast, o podcast oficial do clube, nesta quarta-feira (7).

- Quando o Jardim chegou, ele me ligou e falou superbem dele, falou que comprava o azeite dele, o vinho dele…. Então são mais coisas sobre o dia a dia do que sobre seleção. Claro que torço para ele vir para a Seleção. É o melhor com quem trabalhei, um cara que conseguiu extrair o máximo não só de mim, mas de todo elenco. (Nossa conversa) Não é nada sobre Seleção, sobre futebol ou para onde ele vai. Mas é um cara que tenho um carinho especial – afirmou o atacante do Cruzeiro.

Gabigol não é convocado para a Seleção Brasileira desde 2022, quando foi chamado pelo técnico Tite. Ao todo, são nove convocações e 18 jogos com a camisa canarinho, desde 2016, quando foi convocado pela primeira vez para a seleção principal pelo técnico Dunga – Gabigol também conquistou a medalha de ouro com o Brasil nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Gabigol é fã do piloto de F1 Lewis Hamilton, da Ferrari

Na entrevista, Gabigol falou também da admiração pelo piloto de F1 Lewis Hamilton, que trocou a Mercedes pela Ferrari, nesta temporada. O atacante não conhece pessoalmente o piloto, mas eles conversam pelo Instagram:

- Estou um pouco triste com o carro da Ferrari, que não está muito fácil para ele. Mas sempre mando mensagem para ele apoiando, tentando tirar o máximo dele, porque creio que ele é o maior na minha opinião. Então eu tento torcer bastante durante as corridas e mandar mensagem positiva para ele. Vou ver se esse ano eu consigo ir a Interlagos. Ainda não consegui – contou o atacante do Cruzeiro.