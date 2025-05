Jovem revelação do Cruzeiro sofre grave contusão no joelho

Menos de dez dias depois de estrear na equipe profissional do Cruzeiro, na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em Uberlândia, dia 27, pelo Campeonato Brasileiro, o jovem zagueiro Janderson, de 19 anos, sofreu grave lesão no joelho esquerdo no treino de segunda-feira (5), na Toca da Raposa. O jogador, que teve ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, passará por cirurgia e deverá ficar afastado dos gramados de seis a nove meses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Janderson foi integrado ao grupo principal do Cruzeiro pelo técnico Leonardo Jardim e estreou contra o Vasco, quando entrou nos acréscimos no lugar de Fagner - o zagueiro continuava atuando pela equipe sub-20 no Brasileiro da categoria. Com certeza, estaria na delegação que viajou para o Equador para o jogo desta quarta-feira (7), contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana. Janderson será operado nos próximos dias pelos médicos do clube no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte.

O jovem zagueiro chegou ao Cruzeiro no ano passado para defender a equipe sub-20. No início desta temporada, destacou-se na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foram sete jogos na Copinha com um gol, marcado no empate por 1 a 1 com o América-RJ, pela segunda fase – o Cruzeiro foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final.

continua após a publicidade

O Cruzeiro exerceu a opção de compra dos direitos econômicos do jogador em fevereiro, junto ao Fluminense-PI. O valor do negócio foi de R$ 300 mil por 70% dos direitos econômicos, com o clube piauiense permanecendo com 30%. O contrato de Janderson vai até fevereiro de 2028.

➡️Veja as opções de Leonardo Jardim para jogo contra o Mushuc Runa

Janderson é o terceiro jogador do Cruzeiro a sofrer lesão grave no joelho em 2025

Antes do zagueiro Janderson, dois jogadores do Cruzeiro já tinham sofrido lesão grave no joelho. O zagueiro João Marcelo machucou o joelho direito na vitória sobre o Uberlândia por 3 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, em 2 de fevereiro. João Marcelo teve contusão multiligamentar e deverá ficar afastado de oito a 12 meses.

continua após a publicidade

O meia Matheus Henrique, que vinha se destacando na equipe desde a temporada passada, sofreu lesão no menisco lateral do joelho direito, na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, em 9 de abril, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. A previsão é de que ele volte a atuar ainda nesta temporada.