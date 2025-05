Dono da SAF do Cruzeiro faz depoimento emocionante para jogadores

O dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, não segurou a emoção após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, domingo (4), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente fez um discurso emocionado para os jogadores no vestiário em que expressou os sentimentos como um verdadeiro torcedor do clube.

- Eu vou fazer 70 anos este ano. Um desafio grande foi ter assumido o Cruzeiro, mas tudo vale a pena. Para o Cruzeiro, vale a pena. Ter vocês comigo aqui hoje, todos vocês que estão no grupo. Estou muito feliz, confiando 1000% em cada um. Feliz demais pelo jogo, pelos últimos cinco jogos que vocês fizeram, jogos que a gente tem orgulho de vocês – afirmou Pedro Lourenço nas imagens de bastidores divulgadas pelo clube.

Veja o vídeo com os bastidores da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo:

Os jogos a que se referiu Pedro Lourenço começam com a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, em 17 de abril, pelo Brasileirão. Depois, houve a derrota para o Red Bull Bragantino, e as vitórias contra Vasco (1 a 0), Vila Nova-GO (2 a 0) e Flamengo (2 a 1) – certamente, a derrota por 2 a 1 para o Palestino, com time misto no Chile, não está nessa relação.

Dono da SAF do Cruzeiro relembra infância como torcedor comum

Pedro Lourenço também relembrou da infância quando ia ao Mineirão para assistir a jogos do Cruzeiro:

- Eu, que vim tantas vezes no Mineirão, vocês não eram nem nascidos, minha vontade é de chorar, chorar, chorar. Mas de alegria. Dizer para vocês que estou muito feliz por vocês, estão mostrando para toda nossa torcida uma coisa que não tem palavras – disse o dono da SAF do Cruzeiro.

Com a vitória sobre o então líder e invicto Flamengo, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (7), a Raposa enfrenta o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), com a obrigação de vencer para manter as chances de classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana.