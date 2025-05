Mushuc Runa x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mushuc Runa x Cruzeiro MUS CRU 4ª rodada COPA SUL-AMERICANA Data e Hora Quarta-feira, 7 de maio de 2005, 21h30 (de Brasília) Local Estádio Olímpico, Riobamba (Equador) Árbitro Roberto Perez (PER) Assistentes Michael Orue (PER) e Diego Jaimes (PER) Var Michael Espinoza (PER) Onde assistir

O Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa nesta quarta-feira (7), no Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A Raposa é a lanterna do Grupo E, sem nenhum ponto, e o time equatoriano lidera com nove. O jogo será transmitido pelo Paramount +.

Para manter as chances de classificação para o mata-mata da Sul-Americana, o Cruzeiro precisa derrotar o Mushuc Runa - na sequência da competição, terá de vencer os dois jogos restantes e contar com combinação de resultados. No turno, o time equatoriano surpreendeu e venceu por 2 a 1 no Mineirão, em 9 de abril.

No Mineirão, o Mushuc Runa derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, vai poupar alguns titulares, entre eles o atacante Gabigol, o zagueiro Villalba e o volante Christian. No Mushuc Runa, o técnico Éver Almeida não terá o zagueiro Bentaberry, autor de um dos gols no Mineirão e expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Unión de Santa Fé, na rodada passada.

✅ FICHA TÉCNICA

MUSHUC RUNA X CRUZEIRO

COPA SUL-AMERICANA - 4ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero, em Riobamba, no Equador

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MUSHUC RUNA: Formento; Quintero, Quiñones e Haquín; Orejuela, Arce, Tapiero e Gracia; Caicedo, Angulo e Penilla. Técnico: Éver Almeida

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Murilo Rhikman (Walace), Eduardo e Rodriguinho (Matheus Pereira); Bolasie (Wanderson) e Dinenno Técnico: Leonardo Jardim.