Após ser apresentado oficialmente pelo Cruzeiro, nesta sexta-feira (3), Dudu teve o primeiro contato com a torcida no Mineirão. Na manhã deste sábado (4), o atacante deu as primeiras palavras diante dos torcedores.

- A gente espera que seja um ano de muita felicidade para nós dentro desse estádio. Tenho certeza que o Cruzeiro vai vir muito forte para dar felicidade para vocês - afirmou Dudu. E completou:

- Estou muito feliz por esse momento. Só tenho a agradecer pela torcida, por me apoiar, por me receber muito bem. Espero que a gente possa contribuir esse carinho dentro de campo com grandes conquistas e jogos. A gente conta sempre com o apoio de vocês. Obrigado por tudo - finalizou.

Emocionado, Dudu agredeceu aos torcedores do Cruzeiro por lotarem o Mineirão na manhã deste sábado (4). Ao todo, mais de 45 mil cruzeirenses comparecerem no estádio.

- Estou muito emocionado e feliz por estar voltando. O Cruzeiro foi onde eu comecei a história no futebol. Tenho muito a agradecer ao Cruzeiro, a torcida que veio e lotou o Mineirão. Só espero que a gente possa retribuir esse carinho dentro de campo, fazendo um grande campeonato e um grande ano. Contamos com o apoio deles. Pode ter certeza que vamos correr dentro de campo para fazer eles felizes e que voltem para a casa depois de verem um time competitivo e que lutou por eles dentro de campo.

Dudu foi apresentado para mais de 45 mil torcedores do Cruzeiro (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Mais trechos da apresentação de Dudu no Cruzeiro:

