Dudu foi apresentado pelo Cruzeiro e elogiou o técnico Fernando Diniz. Segundo o atacante, o treinador faz as equipes jogarem, além de potencializar a qualidade dos atletas.

- É difícil falar em metas (de gols) porque a gente não cumpre e depois todo mundo fica cobrando. Igual título. Não prometemos títulos. Vamos prometer que vamos brigar e batalhar para conquistar. É o que o torcedor pode esperar da gente. É um grande jogador (Matheus Pereira). Foi convocado para a Seleção Brasileira, estamos felizes de reunir grandes jogadores e fazer um grande time. A gente espera que possa fazer um ano brilhante como o nosso treinador. Um treinador que faz os times jogarem, que melhora a qualidade dos seus jogadores. Espero que possa me ajudar e eu ajudar a ele. O Cruzeiro tem capacidade para fazer um grande ano - afirmou Dudu. E contou como tem se preparado para estar 100% em 2025:

- Treinei bastante durante esse tempo no Palmeiras. Estava me preparando para jogar no Palmeiras ou qualquer outro clube que fosse. Acho que estou bem fisicamente. Tivemos o período de férias e continuei treinando. É diferente treinar sozinho do que fazendo uma pré-temporada. Vou fazer de tudo para fazer uma grande pré-temporada e um grande ano no Cruzeiro.

Outro ponto abordado por Dudu na coletiva foi como o Cruzeiro retomou as conversas pelo atacante. O jogador esteve na mira do clube janela do meio do ano de 2024.

- Falei com o presidente e o Alexandre que para o final do ano a gente poderia retomar as conversas. Se existiu o Dudu, do Palmeiras, que conquistou títulos, isso foi porque eu comecei no Cruzeiro, porque o Cruzeiro me deu estrutura para chegar até o profissional. O Cruzeiro fez eu me tornar esse jogador, com os títulos que conquistei. Tenho uma história para continuar e que seja bonita.

Dudu foi apresentado pelo Cruzeiro nesta sexta-feira (3) (Foto: Eugênio Moreira/Lance!)

Mais trechos da apresentação de Dudu no Cruzeiro:

