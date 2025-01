Dudu foi o primeiro reforço apresentado pelo Cruzeiro visando 2025. Nas primeiras palavras no retorno, o atacante agradeceu ao clube por ter proporcionado uma trajetória vitoriosa no futebol. Além disso, o jogador contou que tem conversado com Gabigol e elogiou a contratação do centroavante.

- Agradecer ao presidente pela confiança, respeito e carinho. É uma honra estar de volta ao Cruzeiro. Era um menino quando chegar ao Cruzeiro, tinha 12 anos. Agora estou voltando para dar continuidade a uma história que eu comecei lá atrás. Se eu tivesse uma história bonita no futebol, foi por conta do Cruzeiro, que me abriu as portas. Estou muito feliz e honrado por vestir essa camisa de novo. Espero que possamos fazer um grande ano com o Cruzeiro para conquistar títulos e construir uma história bonita - afirmou Dudu. E completou:

- Sempre estou falando com ele (Gabigol). Agora nos falamos muito pelo WhatsApp. É um grande jogador que vai nos ajudar muito. É um grande jogador como o Matheus, Kaio, William, jogadores de Seleção Brasileira e jogadores que estão chegando agora para fazer um Cruzeiro mais forte. Tenho certeza que quem o Diniz pôr para jogar vai dar a vida para fazer um Cruzeiro forte e voltar a brigar por títulos.

Dudu foi apresentado pelo Cruzeiro nesta sexta-feira (3) (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Estreia de Dudu no Cruzeiro será somente no fim do mês

O torcedor do Cruzeiro, no entanto, ainda terá de aguardar quase um mês para ver de perto os atacantes Gabigol e Dudu e demais reforços em campo. A equipe fará pré-temporada nos Estados Unidos, onde jogará contra o São Paulo, no dia 15, e contra o Atlético-MG, no dia 18, em Orlando, na Flórida.

A estreia no Campeonato Mineiro, dia 19, contra o Tombense, no Mineirão, será com time alternativo. E o Cruzeiro voltará a jogar em casa somente no dia 26, contra o Betim, pela terceira rodada. No dia 22, o jogo contra o Athletic será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.