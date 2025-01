Dudu conta motivo para voltar ao Cruzeiro

Apresentado pelo Cruzeiro, Dudu contou qual o motivo fez retornar ao clube que o revelou. O atacante "quer construir uma história bonita" na equipe mineira. Confira no player acima.

Dudu foi apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eugênio Moreira/Lance!)

- Eu cheguei aqui com 12 anos. Tinha um sonho de ter uma história bonita no Cruzeiro. Estou tendo essa oportunidade de novo, de construir uma história bonita no Cruzeiro, como construí em outro clube. O Cruzeiro tem um projeto grande, está trazendo grandes jogadores, já tem grandes jogadores aqui. A gente respeita os jogadores que estão no clube. Estamos chegando para ajudar, somar e fazer um Cruzeiro mais forte. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, a camisa do Cruzeiro é maior que todos estes jogadores. A gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso. Vamos procurar fazer um Cruzeiro forte e respeitado em 2025 para brigarmos por títulos. Vamos fazer de tudo para ser um ano feliz para o torcedor cruzeirense.

- É emocionante. Você vem para um clube com 12 anos, quando começa a cair a ficha de que pode ser um grande jogador de futebol e sai do clube, depois retorna com histórico de um jogador vencedor, como eu fui. Isso deixa a gente feliz. Agradeço desde já pelos mais de 40 mil ingressos vendidos para nos receber no Mineirão. Que o torcedor possa estar com a gente este ano, nos ajudando e apoiando. O torcedor espera um time aguerrido, vibrante dentro de campo. O Cruzeiro será esse time este ano. Espero que eles nos ajudem para fazermos o Cruzeiro mais forte ainda.

Questionado se foi o momento certo e a razão de não ter voltado ao Cruzeiro antes, Dudu disse que o passado ficou para trás. Nas palavras do jogador, o atacante "tem que olhar para frente".

- Acho que Deus escreve as coisas no momento certo. O momento era esse para voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Acho que o que ficou para trás ficou. Olhar para frente. Hoje estou aqui. Se eu tivesse feito algo de errado, não teria a confiança do presidente do Pedro, do Alexandre. Tenho que olhar para frente, pensar para frente. Sou jogador do Cruzeiro. Temos que pensar no melhor do Cruzeiro.

