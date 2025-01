Cruzeiro apresenta Gabigol e reforços para a torcida no Mineirão

O Cruzeiro promove grande evento neste sábado (4), a partir das 11h30m, no Mineirão, para apresentar reforços contratados para a temporada 2025. A maior atração é o atacante Gabigol, de 28 anos, que trocou o Flamengo pela Raposa e assinou contrato até o fim de 2028. Todos os 43 mil ingressos disponíveis foram vendidos, e a torcida celeste promete fazer uma bela festa para recepcionar os recém-contratados. Os portões do Mineirão vão estar abertos a partir das 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Batizado pelo clube como “Apresentação Cabulosa”, a festa terá a presença de mais reforços: o atacante Dudu, o lateral Fagner, os meias Eduardo e Rodriguinho e o volante Christian, além de Gabigol, que dará entrevista coletiva, por volta do meio-dia (de Brasília). Das contratações já confirmadas, somente o atacante Bolasie não participará, porque ainda não voltou ao Brasil.

➡️Atacante Dudu conta motivo para voltar ao Cruzeiro

O zagueiro Valentín Gomez, do Vélez Sarsfield, está próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro, e o atacante Marquinhos, que veio do Arsenal, da Inglaterra, já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato.

continua após a publicidade

O evento terá ainda a volta olímpica da equipe do Sada Cruzeiro, campeã mundial de vôlei pela quinta vez, em dezembro passado. Os portões do Mineirão serão abertos às 10h, e a previsão de encerramento da festa é por volta das 14h.

Ação de marketing do Cruzeiro agitou Belo Horizonte

Ação de marketing sobre a apresentação de Gabigol no Cruzeiro ocupou pontos turísticos em várias partes de Belo Horizonte. A estratégia do clube para celebrar os 104 anos de história contou também com menções à contratação do atacante Dudu.

continua após a publicidade

Na ação sobre Gabigol, aparece projeção em azul da tradicional comemoração do atacante mostrando os bíceps acompanhada da data “4/1”, quando o jogador terá o primeiro contato com a torcida no Mineirão. Em alguns pontos, a imagem alterna a exibição com um trecho do hino celeste: “Existe um grande clube na cidade”.

Importantes pontos turísticos da capital mineira exibiram a ação, como a Praça Sete de Setembro, no Centro, e o próprio Mineirão. Houve ainda exibição em outros locais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.