Por Eduardo César da Silva, de Belo Horizonte

Mais de duas horas antes da "Apresentação Cabulosa", onde o Cruzeiro vai mostrar aos torcedores as suas novas contratações para a temporada 2025, muitos torcedores já chegavam ao Mineirão, palco do evento. O torcedor Gabriel, xará da principal atração entre os contratados, o atacante Gabigol, elogiou o gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho.

- É o Cruzeiro, né? É o Pedrinho. Desde que ele chegou, mudou tudo, o elenco, mudou totalmente o Cruzeiro. Pra mim, todos os reforços são importantes, mas Gabigol é o cara, né - disse Gabriel.

Entre dezenas de torcedores cruzeirenses, apareceu um flamenguista. Edinho, de Patos de Minas, apareceu vestindo as cores vermelho e preta, deixando claro sua idolatria por Gabigol.

- Sou flamenguista doente. Estou aproveitando a amizade das duas torcidas. Gabigol é ídolo máximo do Flamengo e vai ser ídolo do Cruzeiro. Ele só está abaixo de Zico - disse Edinho.

Entre camisas e faixas, um dos destaques dos itens vendidos pelos ambulantes no entorno do Mineirão eram os óculos com o nome do Gabigol, ou com o apelido do Cruzeiro, "Cabuloso".

Evento de apresentação dos reforços do Cruzeiro

O Cruzeiro promove grande evento neste sábado (4), a partir das 11h30 (de Brasília), no Mineirão, para apresentar reforços contratados para a temporada 2025. A maior atração é o atacante Gabigol, de 28 anos, que trocou o Flamengo pela Raposa e assinou contrato até o fim de 2028. Todos os 43 mil ingressos disponíveis foram vendidos, e a torcida celeste promete fazer uma bela festa para recepcionar os recém-contratados. Os portões do Mineirão vão estar abertos a partir das 10h.

Batizado pelo clube como “Apresentação Cabulosa”, a festa terá a presença de mais reforços: o atacante Dudu, o lateral Fagner, os meias Eduardo e Rodriguinho e o volante Christian, além de Gabigol, que dará entrevista coletiva, por volta das 12h (de Brasília). Das contratações já confirmadas, somente o atacante Bolasie não participará, porque ainda não voltou ao Brasil.

