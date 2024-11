Vanderlei Luxemburgo tem mais títulos no Santos ou no Cruzeiro? Entenda números

Confira os números da impressionante carreira de Vanderlei Luxemburgo como treinador e as trajetórias dele por dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Apesar de ter passado por várias equipes onde empilhou títulos, o "professor" acabou se destacando mais em alguns deles. Santos Futebol Clube e Cruzeiro Esporte Clube, inclusive, são dois daqueles onde ele é considerado ídolo por tudo que apresentou.

continua após a publicidade

Nascido em Nova Iguaçu, quando o Rio de Janeiro ainda era o Distrito Federal, Luxa fez carreira atuando em grandes clubes do cenário nacional, como Flamengo, Internacional e Botafogo, onde até conseguiu certo destaque. No entanto, foi quando passou a atuar na casamata que o "pofexô" conseguiu atingir status de grande peso dentro do cenário nacional e mundial da bola, tendo em vista que já chegou até mesmo a treinar o Real Madrid, considerado por muitos um dos maiores clubes do mundo.

Dentro do futebol brasileiro, inclusive, seu auge foi notável, rendendo títulos de peso para diversas agremiações tradicionais e memoráveis, como é o caso de Santos e Cruzeiro. No entanto, o que muitos torcedores acabam indagando é por qual time ele conseguiu atingir resultados melhores enquanto treinador. A resposta é simples, mas também acaba não sendo tanto assim. Isso porque Vanderlei Luxemburgo conseguiu mais títulos, em número, com uma equipe, mas, nos moldes atuais, o seu trabalho na outra acabou sendo até mais memorável.

continua após a publicidade

Com diversas passagens pela Vila Belmiro, no litoral de São Paulo, Luxa viveu momentos de grande felicidade no final dos anos 1990 e também no decorrer dos anos 2000, acumulando quatro títulos ao todo com a camisa do Santos. Por outro lado, enquanto esteve na Toca da Raposa, em Minas Gerais, o treinador conseguiu efetivar um ano de glórias, mas o que foi alcançado acabou ficando marcado para sempre na história.

Luxemburgo foi multicampeão por Cruzeiro e Santos

Dentro do Peixe, foram quatro títulos. O primeiro deles aconteceu em 1997, quando ajudou a equipe a vencer o Torneio Rio-São Paulo após bater o Flamengo de Romário na grande decisão. A competição em questão, inclusive, tinha grande relevância naquela época.

continua após a publicidade

Depois disso ele saiu e rodou por outras equipes até chegar ao Cruzeiro, em 2003, onde viveu um dos melhores momentos da história do clube, tendo participação especial. Na ocasião, ele foi o responsável por bancar a volta de Alex “Talento Azul”, que literalmente destruiu o futebol brasileiro naquele ano.

Com todo o destaque do meio-campista e craque, o elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo alcançou a tríplice coroa, vencendo o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, tudo em uma única temporada. A conquista do Brasileirão, inclusive, acabou sendo bem marcante, já que se tratou da primeira disputa nos moldes de pontos corridos dentro do cenário nacional.

Apesar de tudo que Luxa conseguiu com o seu elenco, ele acabou não permanecendo para a temporada seguinte, momento em que foi defender o Santos e, assim, conseguiu mais glórias. Repetindo a fórmula de campeão, ele conseguiu conquistar também o título do Campeonato Brasileiro em 2004, pelo Peixe, na segunda edição de pontos corridos. Depois disso, ele ainda arrecadou dois Campeonatos Paulistas em sequência, em 2006 e 2007, mostrando que era um dos grandes treinadores da época.

Dessa forma, foram quatro títulos conquistados por Vanderlei Luxemburgo com a camisa do Santos, contra "apenas" três defendendo o Cruzeiro. Apesar disso, ele pode ser considerado um grande ídolo dos dois lados, tendo em vista que os triunfos alcançados pelo professor centro do cenário nacional nunca serão esquecidos pelos torcedores de ambos os lados.