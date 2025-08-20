Goleiro Fábio agradece mensagem do Cruzeiro pelo recorde mundial

O goleiro Fábio, do Fluminense, agradeceu ao Cruzeiro os parabéns por ter se tornado o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. Na noite de terça-feira (19), quando entrou em campo para enfrentar o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, no Maracanã, Fábio atingiu a marca de 1.391 jogos como atleta profissional, superando o goleiro inglês Peter Shilton.

- Valeu, Cruzeiro. Gratidão por alcançar esse número, 976 vezes através da nossa história! Gratidão sempre – postou Fábio nos comentários no Instagram do Cruzeiro, na postagem em que o clube o parabeniza pelo feito alcançado.

Na terça-feira (19), o Cruzeiro postou no Instagram e no X mensagem em que parabeniza o goleiro pelo recorde:

- O Cruzeiro parabeniza Fábio pela expressiva marca conquistada hoje. O goleiro, que atuou 976 vezes com o manto celeste, se tornou o atleta com mais partidas na história do futebol, com 1.391 partidas! - escreveu o perfil oficial do Cruzeiro.

Ídolo da torcida cruzeirense, o goleiro Fábio teve duas passagens pelo Cruzeiro. Na primeira, em 2000, disputou apenas um amistoso e foi reserva na conquista da Copa do Brasil. Sua história marcante com a Raposa foi construída realmente de 2005, quando voltou ao clube, a 2021.

Foram 976 jogos com a camisa celeste e 12 títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e sete Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).

Fábio deixou o Cruzeiro no início de 2022, com a chegada de Ronaldo Fenômeno para comandar a SAF. As partes não chegaram a um acordo para a permanência do goleiro, que tinha alto valor a receber do clube. Posteriormente, Fábio chegou a um acordo com a diretoria e faz parte da lista de credores que estão recebendo os valores devidos do Cruzeiro.