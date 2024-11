Por "motivos de segurança", a maior torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, não poderá estar presente na final da Sul-Americana contra o Racing Club. O duelo acontecerá neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no General Pablo Rojas, em Assunção (PAR). A proibição foi divulgada, nesta segunda-feira (18), nas redes sociais da torcida da Raposa.

A organizada compartilhou uma nota de repúdio sobre a decisão das entidades paraguaias. Segundo o comunicado, a Associação Paraguaia de Futebol enviou um pedido à Conmebol, junto à Direção Nacional de Migrações, para que o grupo de torcedores fosse proibido de viajar ao país, assim como o uso de materiais ligados à Máfia Azul durante o jogo.

Antes da publicação da torcida, a Conmebol havia divulgado que a entidade e os representantes de vários órgãos do governo do Paraguai se reuniram para definir questões logísticas e de segurança da final entre Cruzeiro e Racing.

Confira a nota da Máfia Azul na íntegra

"A Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro Esporte Clube, vem a público manifestar sua total indignação com o comunicado enviado pela Federação Paraguaia de Futebol à CONMEBOL, respaldado pela Direção Nacional de Migrações, que proíbe a entrada da nossa torcida no Paraguai para a grande final da Copa Sul-Americana, bem como o ingresso de nossos materiais de apoio.

Fomos surpreendidos com essa decisão arbitrária e unilateral, especialmente considerando que não há qualquer punição internacional vigente contra a Máfia Azul que possa justificar tal medida. Essa proibição é um claro desrespeito à nossa torcida, que sempre se destacou por sua paixão e apoio incondicional ao Cruzeiro em qualquer lugar onde ele jogue.

A justificativa apresentada, de "motivos de segurança", é vaga e infundada, evidenciando a falta de diálogo e transparência por parte das autoridades paraguaias. Além disso, a ausência de qualquer comunicação prévia reforça a arbitrariedade dessa medida, que prejudica diretamente a festa de milhares de cruzeirenses que se prepararam para essa viagem histórica.

Diante desse cenário, exigimos que a CONMEBOL e a Federação Paraguaia de Futebol reavaliem imediatamente essa decisão injusta e discriminatória, garantindo a presença da Máfia Azul na final, com todos os materiais que representam nossa história, tradição e paixão pelo Cruzeiro.

O futebol é movido por sua torcida, e impedir que uma das mais vibrantes e apaixonadas da América Latina apoie seu clube em um momento tão importante é uma afronta aos princípios de união e respeito que deveriam reger o esporte.

Não aceitaremos calados! Seguiremos lutando pelo nosso direito de estar presentes e de apoiar o Cruzeiro, como sempre fizemos, com garra, alegria e amor pelo nosso time."

A grande final: Cruzeiro x Racing

O Cruzeiro, antes da final, visita o Corinthians, na Neo Química Arena, para duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Para chegar a tempo no Paraguai dentro do prazo estabelecido pela Conmebol, a partida começará às 11h (de Brasília).

Depois do Timão, o foco do Cruzeiro será a grande final, em Assunção, no Paraguai. Assim, a Raposa enfrentará o Racing Club em jogo único para disputar o título da Sul-Americana. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram em campo no General Pablo Rojas.

