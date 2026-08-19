Como Jardim virou traidor para a torcida do Cruzeiro

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De referência a traidor: os motivos da revolta da torcida do Cruzeiro por Jardim

O técnico assumiu o Flamengo após a queda de Filipe Luís

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 12:12
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Leonardo Jardim pelo Flamengo no Mineirão
Leonardo Jardim pelo Flamengo no Mineirão (Foto: Manú Aguilar/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

A torcida do Cruzeiro terá, nesta quarta-feira (19), seu terceiro reencontro com Leonardo Jardim desde que o treinador deixou a Toca da Raposa II. Nos dois primeiros confrontos, os cruzeirenses prepararam provocações e ofensas ao português que atualmente dirige o Flamengo.

Antes do embarque da delegação celeste para o Rio de Janeiro, membros de torcidas organizadas conversaram com os atletas, e um deles destacou a importância de vencer o técnico.

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– A única coisa que pedimos é dedicação, correr. Matheus Pereira, você é o melhor jogador do Brasil. Kaio Jorge, tenho certeza que você vai fazer um gol amanhã. Vamos eliminar o Jardim. Vamos ganhar e ser campeões – disse um torcedor.

Chegada ao Rio de Janeiro
Chegada ao Rio de Janeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mas quando Leonardo Jardim se tornou um traidor para os torcedores do Cruzeiro? Na última semana, o técnico destacou não entender o ódio dos cruzeirenses.

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– Eu tenho um carinho especial por essa torcida, mas infelizmente algumas pessoas criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio com a minha pessoa, porque é mais na vida se esconder do que peitar a verdade. Mas estou muito tranquilo comigo mesmo – disse.

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– Eu já disse que aquela informação que dei sobre esse assunto foi uma questão que eu pensava que ficaria mais um tempo no Brasil e acabou não acontecendo. As partes decidiram não continuar. A minha ideia não era voltar ao Brasil, era talvez ficar no Oriente, mas começou a guerra e não tive tanto espaço como eu pretendia – complementou.

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Como Jardim virou traidor para a torcida do Cruzeiro

A principal questão da revolta dos cruzeirenses com Leonardo Jardim é uma declaração do treinador de que no Brasil treinaria apenas o Cruzeiro. A fala foi dada em 10 de agosto de 2025, após a derrota da Raposa para o Santos por 2 a 1, no Mineirão.

– Toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito o futebol a 50%, aceito o futebol 100%. Mas vou deixar claro. O que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil – disse Leonardo Jardim que acrescentou que sua relação com Pedro Lourenço valia mais que qualquer contrato.

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– Não sei se depois do Cruzeiro vou treinar mais algum clube ou vou para uma seleção ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho contrato válido, mas contrato também não interessa para nada, pois minha relação com o Pedrinho é mais que do contrato – disse o técnico.

Após o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o ex-Cruzeiro destacou que, ao receber um convite do Flamengo, não se pode recusar.

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Despedida por motivos pessoais

Quando se despediu, diferente do que disse no Mineirão, que a descontinuidade de seu trabalho foi decisão das duas partes, Jardim afirmou que seu contrato era de uma temporada e decidiu acionar cláusula para não renovar por motivos pessoais.

– Esses momentos não são fáceis, mas temos que ser racionais. Quando vim para o Cruzeiro, passei 45 dias com viagens, minha esposa no hospital. Quando ela saiu, vim para o Cruzeiro. Estou dentro do projeto para dar meu melhor, não pelo salário. Foi nesse convite do Pedrinho que dediquei 100%. Ainda bem, nosso contrato era até 2025, final. Havia possibilidade de sair, acionei uma cláusula e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais – disse o técnico.

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Pedrinho e Jardim se abraçam em despedida do treinador
Pedrinho e Jardim se abraçam em despedida do treinador (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O desgaste que tive este ano, no lado pessoal e profissional. Alguns profissionais me alertaram, para me preservar. Não é a primeira vez que faço isso, parei depois do Monaco também. O trabalho de treinador não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser a 200%. Não consigo dar esses 100% agora, no próximo ano. Vou tirar meu time de campo. Mas com certeza que tenho uma gratidão grande por trabalhar no Cruzeiro. Os torcedores fantásticos, o apoio do Pedrinho – complementou Leonardo Jardim.

Provocações da torcida do Cruzeiro

No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, a torcida do Cruzeiro presente no Mineirão xingou em coro Leonardo Jardim em duas ocasiões. Além disso, no Brasileirão e na partida de ida do torneio sul-americano, foram distribuídas notas falsas com o rosto do treinador.

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