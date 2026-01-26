Leitura labial revela discussão entre medalhões de Atlético-MG e Cruzeiro: 'Chorão'

Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram neste domingo (25), na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro. A partida terminou em 2 a 1 para o Galo, que é o atual campeão da competição. Veja o que foi dito na discussão entre Hulk e Kaio Jorge. A leitura labial foi feita pelo dublador Gustavo Machado.

Durante a partida, o atacante do Atlético Mineiro, Bernard, sofreu uma falta. Logo depois, Hulk foi até o juiz para cobrar um cartão amarelo, neste momento, Kaio Jorge foi contestar o ídolo atleticano.

Depois de proferirem ofensas, Kaio Jorge discutiu com o jogador.

- Chorão, você não tá jogando mais nada, para de chorar - disse Kaio Jorge.

- Cala a boca, você é juvenil - retrucou Hulk.

Depois disso, o primeiro tempo se encerrou e, novamente, o atleta do Galo foi falar com a arbitragem. Desta vez, Hulk mencionou um jogo de 2025 apitado pelo mesmo árbitro, cobrando uma explicação do juiz pela "falta de critério".

Galo x Cruzeiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

A partida teve início em ritmo intenso e marcado por forte disputa física, com as duas equipes brigando pela posse de bola desde os primeiros minutos. A primeira grande chance foi do Atlético. Em pressão alta na saída do Cruzeiro, o time alvinegro recuperou a bola, Victor Hugo avançou pela área, cortou a marcação e finalizou colocado. A bola passou muito perto da trave esquerda de Cássio, levando perigo e quase abrindo o placar.



A partida seguiu equilibrada e muito disputada, com poucas brechas para as equipes. Aos 22 minutos, o Cruzeiro criou sua primeira chance clara de perigo. Em uma cobrança de falta rápida, Christian cruzou rasteiro para a área, e Kaio Jorge desviou, mas não conseguiu pegar em cheio, com a bola passando para fora.

Apenas quatro depois, aos 26, a Raposa chegou novamente, e dessa vez, foi eficiente. Kaiki fez o lançamento em profundidade nas costas da defesa, Kaio Jorge dominou com categoria e, com muita frieza, encobriu Éverson, abrindo o placar para o Cruzeiro.

Na reta final do primeiro tempo, o Atlético aumentou a pressão em busca do empate. Aos 38 minutos, o Galo esteve muito perto de balançar as redes, mas Cássio apareceu para salvar o Cruzeiro. Após um bate-rebate dentro da área em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Hulk, que, mesmo com pouco ângulo, finalizou com força e obrigou o goleiro cruzeirense a fazer grande defesa, mantendo a Raposa em vantagem no placar.

Já nos acréscimos, o Atlético reclamou de um possível pênalti sobre Bernard, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O lance aqueceu o clima em campo, gerando discussões e tumulto entre os jogadores e a arbitragem. Após alguns minutos de confusão, a primeira etapa foi encerrada.

A segunda etapa começou com o Atlético mais agressivo e tomando a iniciativa da partida, pressionando o Cruzeiro desde os primeiros minutos. O ímpeto alvinegro rapidamente surtiu efeito. Aos 11 minutos, Dudu recebeu dentro da área, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Bernard, que apareceu livre e apenas empurrou para as redes, deixando tudo igual no placar.

O gol deu confiança ao Atlético, que manteve a postura ofensiva e seguiu pressionando. Pouco depois, aos 23 minutos, veio a virada alvinegra em grande estilo. Gustavo Scarpa encontrou Hulk, que dominou, passou por Jonathan Jesus e, de fora da área, finalizou colocado, sem chances para Cássio. Um golaço que colocou o Galo em vantagem e incendiou a Arena MRV.

Após sofrer a virada, o Cruzeiro passou a ter mais posse de bola e tentou impor pressão em busca do empate. Já na reta final da partida, a equipe celeste teve uma chance claríssima para igualar o placar. Matheus Pereira cruzou rasteiro, e Arroyo apareceu livre, praticamente embaixo da trave, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade inacreditável.

Poucos minuto depois, o juiz apitou o fim da partida, 2 a1 para o Atlético.