Entenda o papel de Edu Gaspar na negociação do Rio Ave por Ryan Guilherme, do Cruzeiro
O jogador deve fechar seu retorno ao futebol português
O Cruzeiro está muito próximo de fechar a ida de Ryan Guilherme para o Rio Ave, de Portugal. A negociação pelo retorno do atleta ao futebol português contou com grande participação de Edu Gaspar, ex-Corinthians.
Atualmente, o ex-Arsenal é diretor global do grupo liderado por Evangelos Marinakis, que também conta com Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE.
Segundo apuração do Lance!, Edu Gaspar buscou informações sobre o jogador e fez a proposta inicial, que tem sido discutida entre as partes atualmente.
Em dezembro de 2025, o Rio Ave já havia feito uma investida por Ryan Guilherme, mas não nos moldes atuais de compra dos direitos. Agora, a equipe europeia acenou com uma oferta de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$15 milhões na cotação atual).
Inicialmente, o meio-campista de 23 anos preferiu permanecer no Cruzeiro, mas pesou na decisão de voltar para Portugal a possibilidade de ter mais minutos em campo. Agora, segundo apurou o Lance!, as tratativas estão por detalhes jurídicos para serem concluídas.
A informação do interesse do Rio Ave em Ryan Guilherme foi divulgada inicialmente pela Itatiaia, e confirmada posteriormente pelo Lance!.
Desempenho de Ryan Guilherme
Vestindo o uniforme celeste, o meio-campista disputou apenas seis partidas e não teve nenhuma participação em gols.
O clube que ele mais defendeu até hoje foi o Boavista, equipe pela qual disputou 31 partidas, fez dois gols e deu uma assistência. Em Portugal, fez 29 jogos com a camisa do Leiria, somando três assistências e um gol.
