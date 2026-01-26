menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Entenda o papel de Edu Gaspar na negociação do Rio Ave por Ryan Guilherme, do Cruzeiro

O jogador deve fechar seu retorno ao futebol português

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/01/2026
15:34
Ryan Guilherme, do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)
imagem cameraRyan Guilherme, do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro está muito próximo de fechar a ida de Ryan Guilherme para o Rio Ave, de Portugal. A negociação pelo retorno do atleta ao futebol português contou com grande participação de Edu Gaspar, ex-Corinthians.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Atualmente, o ex-Arsenal é diretor global do grupo liderado por Evangelos Marinakis, que também conta com Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE.

Segundo apuração do Lance!, Edu Gaspar buscou informações sobre o jogador e fez a proposta inicial, que tem sido discutida entre as partes atualmente.

continua após a publicidade
Edu Gaspar
Edu Gaspar (Foto: Divulgação/Arsenal)

Em dezembro de 2025, o Rio Ave já havia feito uma investida por Ryan Guilherme, mas não nos moldes atuais de compra dos direitos. Agora, a equipe europeia acenou com uma oferta de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$15 milhões na cotação atual).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Inicialmente, o meio-campista de 23 anos preferiu permanecer no Cruzeiro, mas pesou na decisão de voltar para Portugal a possibilidade de ter mais minutos em campo. Agora, segundo apurou o Lance!, as tratativas estão por detalhes jurídicos para serem concluídas.

continua após a publicidade
Ryan Guilherme (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Ryan Guilherme (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do interesse do Rio Ave em Ryan Guilherme foi divulgada inicialmente pela Itatiaia, e confirmada posteriormente pelo Lance!.

  1. Cássio analisa derrota do Cruzeiro em clássico: 'Faltou tranquilidade'
  2. Matheus Pereira lamenta derrota em clássico
  3. Cruzeiro recebe proposta de time europeu por Ryan Guilherme
  4. Tite admite pressão sobre o Cruzeiro no Campeonato Mineiro
  5. Goleiro do Cruzeiro, Cássio detalha lesão no dedo que exigiu uso de luva especial

Desempenho de Ryan Guilherme

Vestindo o uniforme celeste, o meio-campista disputou apenas seis partidas e não teve nenhuma participação em gols.

O clube que ele mais defendeu até hoje foi o Boavista, equipe pela qual disputou 31 partidas, fez dois gols e deu uma assistência. Em Portugal, fez 29 jogos com a camisa do Leiria, somando três assistências e um gol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias