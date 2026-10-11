Cruzeiro pode explorar fragilidade defensiva e falta de eficiência do Bragantino; veja números
A equipe paulista sofreu gols em seus cinco jogos
Contra o São Paulo, o Cruzeiro encerrou uma sequência de 11 jogos sofrendo gols. Nesta segunda-feira, a equipe comandada por Artur Jorge enfrentará o Red Bull Bragantino, que também passa por dificuldades nesse aspecto, mas os números recentes indicam um cenário ainda mais preocupante.
Em seus últimos compromissos, o time liderado por Vagner Mancini tem se protegido bem e mantido volume, mas aproveitado muito pouco, enquanto seus adversários aproveitam de forma eficiente.
Em média, nos últimos cinco jogos, os adversários do Massa Bruta finalizaram 12,2 vezes por partida, menos que as 22 dos paulistas, mas marcaram oito gols contra cinco. Ou seja, os rivais da equipe precisaram de 7,6 finalizações para anotar um gol.
Além disso, o Bragantino, próximo adversário do Cruzeiro, tem cedido 3,2 grandes chances por jogo aos adversários nesse período. Nas oito vezes em que a Raposa teve mais de três grandes chances sob o comando de Artur Jorge, venceu sete e perdeu uma, contra o Santos.
Outro ponto que evidencia a fragilidade defensiva paulista neste recorte dos últimos cinco jogos são as finalizações dentro da área. Nesse período, eles cederam 7,8 por jogo. Nas 19 vezes em que a Raposa finalizou mais de sete vezes dentro da área, venceu 15 partidas, empatou uma e perdeu três.
Falta de eficiência no ataque
Neste recorte, o Massa Bruta finalizou 110 vezes e marcou cinco gols, média de 22 finalizações para cada gol anotado. No mesmo período, a Raposa precisou de 77 chutes para marcar 10 gols, ou seja, 7,7 finalizações por gol.
Nesse intervalo, o Cruzeiro marcou dez gols com 28 finalizações no alvo, média de 2,8 por gol. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino marcou cinco com 39 chutes, média de 7,8 para balançar as redes.
No quesito grandes chances criadas, os paulistas têm média de duas por partida, contra 3,6 dos mineiros.
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Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta evitar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.
Red Bull Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo na partida contra o Tricolor.
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