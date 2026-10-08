Felipe Morais explica evolução no Cruzeiro após vitória

Destaque da vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o São Paulo na quarta-feira (7), Felipe Morais tem passado por uma preparação física específica para ganhar mais massa. Na zona mista, ele respondeu pergunta do Lance! sobre o processo.

– Sim (sinto essa evolução). Como falei antes, o trabalho na Toca, na parte indoor, e na nutrição também. Tem me ajudado muito a ganhar essa caixa, essa massa. É um trabalho muito bom que o clube tem feito comigo, todos os profissionais têm me ajudado bastante – disse o jogador.

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– Tem que comer mais, trabalhar mais na academia. É uma parte fundamental para mim. Sinto essa diferença, tem me ajudado a vencer duelos físicos, todos os aspectos físicos – disse Felipe Morais após a vitória do Cruzeiro.

Na coletiva de imprensa, o técnico Artur Jorge destacou que o atleta tem passado por um processo interno para evoluir fisicamente e tem colhido frutos dentro de campo.

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– Mas está também mais forte fisicamente. Vemos ele vencendo duelos. Há um tempo, contra o Coritiba, era mais difícil para ele, perdia algumas bolas. Está mais forte, tem feito um trabalho com a fisiologia para potencializar esse nível de valência nos atletas – disse o treinador.

Artur Jorge em coletiva após jogo contra o SPFC (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com 18 anos, foi o maior destaque da partida. Durante o jogo, ele teve tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.