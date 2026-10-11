Os números mostram um panorama positivo para o Cruzeiro no duelo contra o Red Bull Bragantino na noite desta segunda-feira (12). Nos últimos cinco jogos entre as equipes, os paulistas precisaram de quase três vezes mais finalizações que os mineiros para marcar.

No recorte, o Massa Bruta finalizou 110 vezes e marcou cinco gols, média de 22 finalizações para cada tento anotado. Nesse mesmo período, a Raposa precisou de 77 chutes para marcar 10 gols, ou seja, 7,7 para marcar.

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Nesse intervalo, o Cruzeiro marcou dez gols com 28 finalizações no alvo, média de 2,8 por tento. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino marcou cinco com 39, média de 7,8 para balançar as redes.

No quesito grandes chances criadas, os paulistas têm média de duas por partida, contra 3,6 dos mineiros.

Cruzeiro x Bragantino eficiência no ataque (Foto: Reprodução; Gustavo Aleixo/Cruzeiro; Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta evitar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

Red Bull Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo no jogo contra o Tricolor.