Análise: jovens aproveitam minutos e pedem passagem no Cruzeiro
A vitória por 2 a 0 contra o São Paulo teve o brilho de Zé Lucas e Felipe Morais
O Cruzeiro voltou da Data Fifa com uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, Artur Jorge deu chances a jogadores revelação. Nesse cenário, Zé Lucas e Felipe Morais brilharam e garantiram os três pontos que colocaram a equipe momentaneamente no G4.
No duelo contra o Tricolor, o comandante não pôde contar com duas peças importantes no time: Keny Arroyo e Fabrício Bruno. No lugar do zagueiro, João Marcelo seguiu dando segurança. Felipe Morais atuou no ataque ao lado de Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.
Por conta das características do jogador, o Cruzeiro alternou a formação entre 4-4-2 e 4-3-3 durante a partida. Nos 90 minutos, a Raposa sofreu em alguns momentos, mas foi dominante na maior parte do tempo.
Felipe Morais mostra personalidade em vitória do Cruzeiro
Com 50 ações com a bola em campo, Felipe Morais chamou atenção pela personalidade dentro de campo. A todo momento o atleta pedia a bola e orientava como queria que ela chegasse. Além disso, foi muito combativo na pressão, com cinco contribuições defensivas.
No ataque, mostrou perfil agressivo, finalizando seis vezes, sendo quatro delas ao gol. Apesar de não ter anotado seu gol, foi fundamental no 1 a 0 da Raposa, iniciando a jogada que terminou com Kaio Jorge balançando as redes.
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Zé Lucas faz gol com sua cara
No intervalo, Artur Jorge tirou Romero de campo e colocou Zé Lucas, que também teve atuação de destaque e participou muito do jogo. No lance do segundo gol, teve papel decisivo.
O volante interceptou a bola no campo de defesa, tabelou e conduziu até o ataque. Depois das finalizações de Kaio Jorge e Bruno Rodrigues, aproveitou o rebote e marcou seu primeiro gol com a camisa celeste.
Cruzeiro tem 'baliza zero' depois de 12 jogos
Depois de 12 partidas seguidas sofrendo gols, o Cruzeiro teve a baliza zerada contra o São Paulo no Mineirão. Porém, não foi um jogo de poucas chances para o adversário; pela qualidade, o Tricolor não aproveitou as oportunidades.
Por outro lado, o Cruzeiro teve seu melhor índice de gols esperados (xG) desde a pausa para a Copa do Mundo, com 2,74, e também o segundo maior número de chances claras (5).
Outro dado que mostra a potência ofensiva do time é o número de chutes dentro da área, também segundo melhor índice desde o Mundial, com 14.
No entanto, voltou a ceder mais de dez finalizações dentro da área para o adversário. O nível de exigência de Otávio caiu drasticamente, com apenas três defesas, melhor marca nos últimos cinco jogos.
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