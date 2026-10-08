O Cruzeiro voltou da Data Fifa com uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, Artur Jorge deu chances a jogadores revelação. Nesse cenário, Zé Lucas e Felipe Morais brilharam e garantiram os três pontos que colocaram a equipe momentaneamente no G4.

No duelo contra o Tricolor, o comandante não pôde contar com duas peças importantes no time: Keny Arroyo e Fabrício Bruno. No lugar do zagueiro, João Marcelo seguiu dando segurança. Felipe Morais atuou no ataque ao lado de Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

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Por conta das características do jogador, o Cruzeiro alternou a formação entre 4-4-2 e 4-3-3 durante a partida. Nos 90 minutos, a Raposa sofreu em alguns momentos, mas foi dominante na maior parte do tempo.

Felipe Morais mostra personalidade em vitória do Cruzeiro

Com 50 ações com a bola em campo, Felipe Morais chamou atenção pela personalidade dentro de campo. A todo momento o atleta pedia a bola e orientava como queria que ela chegasse. Além disso, foi muito combativo na pressão, com cinco contribuições defensivas.

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No ataque, mostrou perfil agressivo, finalizando seis vezes, sendo quatro delas ao gol. Apesar de não ter anotado seu gol, foi fundamental no 1 a 0 da Raposa, iniciando a jogada que terminou com Kaio Jorge balançando as redes.

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Zé Lucas faz gol com sua cara

No intervalo, Artur Jorge tirou Romero de campo e colocou Zé Lucas, que também teve atuação de destaque e participou muito do jogo. No lance do segundo gol, teve papel decisivo.

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O volante interceptou a bola no campo de defesa, tabelou e conduziu até o ataque. Depois das finalizações de Kaio Jorge e Bruno Rodrigues, aproveitou o rebote e marcou seu primeiro gol com a camisa celeste.

Zé Lucas comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro tem 'baliza zero' depois de 12 jogos

Depois de 12 partidas seguidas sofrendo gols, o Cruzeiro teve a baliza zerada contra o São Paulo no Mineirão. Porém, não foi um jogo de poucas chances para o adversário; pela qualidade, o Tricolor não aproveitou as oportunidades.

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Por outro lado, o Cruzeiro teve seu melhor índice de gols esperados (xG) desde a pausa para a Copa do Mundo, com 2,74, e também o segundo maior número de chances claras (5).

Outro dado que mostra a potência ofensiva do time é o número de chutes dentro da área, também segundo melhor índice desde o Mundial, com 14.

No entanto, voltou a ceder mais de dez finalizações dentro da área para o adversário. O nível de exigência de Otávio caiu drasticamente, com apenas três defesas, melhor marca nos últimos cinco jogos.