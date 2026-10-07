O Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o técnico Artur Jorge não terá Arroyo no time titular. Sem ele, o treinador promoveu uma grande mudança, com Bruno Rodrigues no ataque.

Isso porque o equatoriano esteve com sua seleção na Data Fifa e retornou a Belo Horizonte somente na madrugada desta quarta-feira. Por conta disso, não realizou nenhum treinamento com os demais atletas.

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Além disso, a escalação do Cruzeiro também não conta com o zagueiro Fabrício Bruno, que sentiu um desconforto muscular e será substituído por João Marcelo.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro é: Otávio; William, Joao Marcelo, Jonathan Jesus, Rojas; Romero, Gerson, Matheus Pereira, Felipe Morais; Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

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Villalba e Neyser têm treinado separados do elenco e ficarão fora do duelo contra o Tricolor. Kaique Kenji, recuperado de problema muscular, está à disposição.

Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente da Raposa, o Tricolor jogou na semana passada, mesmo durante a Data Fifa.

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A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o confronto desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.

Enquanto isso, o Cruzeiro teve semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá um

desfalque. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Assim, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.