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Viña estreia pelo Cruzeiro e acirra disputa na lateral; veja números

O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/10/2026 11:38
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Viña e Gerson
Viña e Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Emprestado até o fim da temporada, o lateral-esquerdo Matías Viña estreou pelo Cruzeiro na quarta-feira (7), contra o São Paulo, no Mineirão. Em campo, teve melhor atuação que Gabriel Rojas e acirrou a disputa no setor.

Atualmente, além do argentino e do uruguaio, o técnico Artur Jorge também conta com Lucas Villalba e Kauã Moraes. Porém, este último não joga desde 27 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

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Com 32 minutos em campo em Cruzeiro x São Paulo, Matías Viña teve oito contribuições defensivas: duas interceptações, quatro cortes e dois desarmes. Além disso, recuperou três bolas e venceu quatro dos cinco duelos.

Ao todo, teve 30 ações com a bola, acertou 67% dos 12 passes e errou as duas tentativas de bola longa.

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Comparação entre Viña e Rojas em Cruzeiro x São Paulo

Com 58 minutos em campo, Gabriel Rojas também teve oito contribuições defensivas: quatro desarmes, uma interceptação e três cortes, além de três recuperações de bola. Nos duelos, venceu cinco dos nove disputados.

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No setor de criação, foi mais participativo, com 48 ações com a bola, uma grande chance criada, um passe decisivo, 74% de aproveitamento nos 27 passes e acertou uma de sete bolas longas.

Viña-x-Rojas
Viña-x-Rojas (Foto: Reprodução; Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36, na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, 18 anos, foi o principal destaque da partida. Durante todo o jogo mostrou tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e pressionou intensamente a saída de bola do São Paulo.

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