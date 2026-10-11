Cruzeiro tem lista grande de pendurados contra o Bragantino

A três jogos do último clássico do ano, o time comandado por Artur Jorge enfrenta o Red Bull Bragantino na noite desta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto em Bragança Paulista, o Cruzeiro terá 11 jogadores pendurados.

O 11º jogador a receber o segundo cartão amarelo foi Gabriel Rojas, lateral punido aos 24 minutos. Antes, a equipe tinha outros cinco defensores nesta situação: Fabrício Bruno, Villalba, João Marcelo, Kauã Moraes e Otávio.

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Zé Lucas e Felipe Morais deram 55% dos chutes do Cruzeiro ao gol contra o São Paulo

No meio-campo, o Cruzeiro terá como pendurados Gerson, Lucas Silva e Felipe Morais. No ataque, estão Wesley e Kaio Jorge.

Rojas está entre os pendurados do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tanto no duelo contra o Red Bull Bragantino, como contra o Grêmio, o jogador que receber o terceiro cartão amarelo ficará livre para o jogo contra o Atlético-MG, no dia 29. A partida anterior ao clássico será contra o Remo, no dia 23.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Apesar de ocupar a 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro clube na região da degola.

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Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo na partida contra o Tricolor.