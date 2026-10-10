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Além dos três pontos: o que fica de positivo e de alerta para o Cruzeiro após vitória

A Raposa venceu o São Paulo por 2 a 0 no Mineirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/10/2026 08:12
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Artur Jorge comemora vitória do Cruzeiro
Artur Jorge comemora vitória do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de 16 dias sem jogos oficiais, o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo, na última quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a equipe teve várias boas notícias, não só a partida de destaque dos jovens, mas também números que trazem mais benefícios que prejuízos.

Contra o Tricolor, a Raposa teve seu melhor índice de gols esperados (xG) desde a volta da pausa para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Artur Jorge criou condições para marcar 3,16 gols.

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Além disso, o Cruzeiro também teve seu melhor desempenho no recorte no quesito grandes chances criadas. Os mineiros tiveram sete boas oportunidades, uma a mais que no jogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil.

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Finalizações são alerta e ponto positivo para o Cruzeiro

Contra o São Paulo, o Cruzeiro finalizou 15 vezes dentro da área, apenas uma vez a menos que na vitória por 2 a 0 contra a Chape. Porém, seguiu vendo os adversários finalizando acima da média.

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Desde a volta da pausa para a Copa do Mundo, os rivais da Raposa têm média de 15,7 finalizações por jogo. No 2 a 0 desta semana, o Tricolor finalizou 19 vezes. No entanto, o Cabuloso também chutou mais do que costuma, com 23 finalizações, acima da média de 17,5.

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Gráfico Cruzeiro últimos 17 jogos (Foto: Reprodução)

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A avaliação de Artur Jorge sobre a vitória do Cruzeiro

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante destacou a superioridade da equipe contra o adversário historicamente difícil.

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– Era um jogo difícil, contra um adversário de qualidade. Nos preparamos da forma necessária. Pudemos ter a mesma capacidade do jogo anterior para vencer o Vitória. Tivemos um segundo tempo com energia boa para superar a desvantagem. Era importante levar essa energia para o jogo de hoje e mantê-la durante a partida. Conseguimos nos recuperar do cansaço físico e mental. Destaco a competência da equipe, a superioridade, fomos justamente vencedores – avaliou o técnico.

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