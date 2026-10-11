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Opções de Artur Jorge para Red Bull Bragantino x Cruzeiro

O comandante terá retornos importantes para o duelo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/10/2026 15:00
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Zé Lucas e Romero em treinamento
Zé Lucas e Romero em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Embalado pela vitória em casa contra o São Paulo, o técnico Artur Jorge deve ter dois retornos importantes para o duelo desta segunda-feira (12), do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino.

O zagueiro Fabrício Bruno, que desfalca a equipe no Mineirão, voltou a treinar com o elenco. A tendência é que, se ele trabalhar normalmente na atividade prévia à viagem, seja relacionado.

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Mesmo que vá para Bragança Paulista, a tendência é que Artur Jorge escale a dupla de zaga com João Marcelo e Jonathan Jesus.

Retorno certo é o de Keny Arroyo. O atacante ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo por ter voltado de viagem. No confronto do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, deverá ser titular.

A baixa para o técnico Artur Jorge será Lucas Romero. O argentino sentiu um incômodo na panturrilha contra o Tricolor e foi substituído por Zé Lucas, que pode ganhar oportunidade como titular.

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Zé Lucas é opção para Artur Jorge contra o Bragantino
Zé Lucas é opção para Artur Jorge contra o Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na lateral esquerda, o comandante terá o reforço de Villalba. Assim, novamente três atletas disputarão a titularidade: Rojas e Viña. No duelo contra o São Paulo, o argentino foi titular, mas o uruguaio entrou bem.

Felipe Morais pode ganhar nova chance no time titular. Na quarta-feira, Artur Jorge escalou o Cruzeiro com ele, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge. Com o retorno de Arroyo, o jovem ou o camisa 9 devem deixar a equipe inicial.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

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Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, contudo, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo no jogo contra o Tricolor.

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