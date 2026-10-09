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Artur Jorge explica titularidade de Bruno Rodrigues no Cruzeiro

O atacante foi titular contra o São Paulo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/10/2026 06:15
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Bruno Rodrigues contra o São Paulo
Bruno Rodrigues contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jogador frequentemente utilizado por Artur Jorge como titular, Bruno Rodrigues esteve no 11 inicial do Cruzeiro contra o São Paulo. Após a partida, o técnico explicou o motivo do camisa 9 aparecer tantas vezes entre os titulares.

– O Bruno nos traz muita variabilidade, é um jogador que, dentro das posições, as quatro da frente, na esquerda ou direita, 9 ou segundo atacante, se entrega muito ao jogo. É um atleta que tem essa particularidade, sempre treina muito bem. Fica fora às vezes, mas mantém sua consistência de trabalho. A seriedade de um jogador que se prepara para estar preparado – disse Artur Jorge em entrevista coletiva.

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– A ideia do Bruno tem a ver com a necessidade de desviar o Matheus para o corredor, pensando nos três zagueiros que o São Paulo tem apresentado. Por conta dos meias do São Paulo, obrigava uma mobilidade nossa. Temos que andar muito atrás quando Gerson, Romero, Bruno, para conseguir igualar. Tínhamos um quarto elemento, o Artur flutuando em espaços vazios, tínhamos que encurtar com os zagueiros. Poupar o Matheus quando precisávamos ter decisão com a bola. Acabou que tivemos sucesso, tivemos a bola, tivemos intensidade na pressão, o Bruno fez um bom jogo defensivamente e como segundo atacante – explicou o técnico.

Artur Jorge em coletiva após jogo contra o SPFC (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Artur Jorge em coletiva após jogo contra o SPFC (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com 18 anos, foi o principal destaque da partida. Durante todo o jogo, mostrou tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.

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