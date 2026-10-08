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Artur Jorge exalta Morais e Zé Lucas após vitória do Cruzeiro

Os dois foram fundamentais na vitória da raposa contra o São Paulo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/10/2026 12:11
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Artur Jorge fala sobre jovens
Artur Jorge fala sobre jovens (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

A vitória do Cruzeiro contra o São Paulo por 2 a 0 teve o brilho de dois jovens jogadores: Felipe Morais e Zé Lucas. Na entrevista coletiva pós-partida, o técnico Artur Jorge exaltou a partida da dupla no confronto realizado no Mineirão.

– É engraçado falar de um menino de 18 anos que é o Felipe, falamos da importância dele em termos de jogo. Foi muito importante no trabalho estratégico. Tem mostrado um crescimento, uma evolução no que se trata do entendimento do jogo. É muito inteligente, entende muito o que se pede. Ainda tem seus erros naturais pela idade. Mas está também mais forte fisicamente. Vemos ele tendo duelos e ganhar. Há um tempo, contra o Coritiba, era mais difícil para ele, perdia algumas bolas. Está mais forte, tem feito um trabalho com a fisiologia para potencializar esse nível de valência nos atletas. Fez um jogo tremendo, não para de correr, entrega tudo que tem ao jogo. Qual é o treinador que não quer isso? Ganho eu, com o desempenho que ele trás, o Cruzeiro de ter um ativo valioso. E o futebol porque estamos aqui acompanhando o despontar de um jovem talento. Se continuar assim terá o mundo – destacou Artur Jorge na coletiva.

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– O Zé a mesma coisa, veio de viagem depois de defender a Seleção Sub-20. Hoje estava buscando o ritmo que obriga por conta da viagem. Entrou muito bem, infelizmente por um problema físico do Romero. Mas é um jogador que acreditamos. Falei essa semana para alguns colegas da imprensa, temos um plantel de 50% de jogadores jovens, é parte do processo para criarmos um elenco que ganhe, mas que valorize individualmente os atletas – complementou o técnico.

Zé Lucas comemora gol
Zé Lucas e Felipe Morais comemoram gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com apenas 18 anos, foi o maior destaque da partida. Durante todo o jogo, ele teve tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.

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