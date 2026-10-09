Cruzeiro fecha rodada no G5; veja chances de Libertadores

Com a vitória por 2 a 0 contra o São Paulo na última quarta-feira (7) e os demais resultados da 29ª rodada, o Cruzeiro ficou no G5, com 48 pontos, a dois de distância do Bahia e do Athletico-PR.

O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras em São Paulo, enquanto o Furacão ficou em 2 a 2 com o Atlético-MG na Arena da Baixada.

O Fluminense, que também está na disputa por vaga direta na próxima edição da Libertadores, venceu o Coritiba por 4 a 0 no Maracanã e saltou para 51 pontos na terceira posição.

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Mais atrás na tabela, o Santos, oitavo colocado, empatou por 2 a 2 com o Flamengo na Vila Belmiro e chegou a 42 pontos.

Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro no Lance!

Artur Jorge comemora vitória (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Qual é a chance do Cruzeiro se classificar para a Libertadores?

De acordo com dados da UFMG, com os resultados da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa tem 69,10% de chance de se classificar para a Libertadores de 2027. Houve um aumento de mais de 10%, pois antes da Data Fifa o número era 57,5%.

Atrás da Raposa, o Bahia tem 32,80%, enquanto o Atlético-MG possui 17,70%, e o Santos, que tenta entrar na disputa, tem 8,30%.

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Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36, na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com 18 anos, foi o principal destaque da partida. Durante todo o jogo, mostrou tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.