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Cruzeiro assume 'liderança' do segundo turno do Brasileirão

A equipe contou com o tropeço do Flamengo para atingir a marca

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/10/2026 12:13
Atualizado há 1 minutos
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Artur Jorge comemora vitória
Artur Jorge comemora vitória (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com os resultados da 29ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro, além de ver as chances de classificação para a Libertadores aumentarem, assumiu a simbólica liderança do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, a Raposa tem sete vitórias e três derrotas no segundo turno, totalizando 21 pontos, igual ao Flamengo. Porém, tem uma vitória a mais que o Rubro-Negro.

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Em comparação com o Palmeiras, o Cruzeiro tem o mesmo número de gols marcados (18) e um gol sofrido a menos, com 11.

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Vale ressaltar que a Raposa faz um Brasileirão de recuperação depois de um início ruim, vencendo pela primeira vez apenas na nona rodada.

Zé Lucas comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Zé Lucas comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– É algo simbólico em termos de resultado para com o campeonato, mas que valoriza a consistência de nossa campanha, sobretudo na recuperação que fizemos desde quando assumimos. Temos que ter essa continuidade para alcançarmos no fim a nossa meta que é a vaga direta para a Libertadores – avalia Artur Jorge sobre o cenário.

Jogos do Cruzeiro no segundo turno do Brasileirão

- 20ª rodada: Cruzeiro 0x1 Botafogo - 26/07/26 - Mineirão

- 21ª rodada: Coritiba 0x1 Cruzeiro - 30/07/26 - Couto Pereira

- 22ª rodada: Cruzeiro 3x1 Mirassol - 09/08/26 - Mineirão

- 23ª rodada: Corinthians 1x2 Cruzeiro - 16/08/26 - Neo Química Arena

- 24ª rodada: Cruzeiro 2x1 Flamengo - 22/08/26 - Mineirão

- 25ª rodada: Vasco 3x1 Cruzeiro - 29/08/26 - São Januário

- 26ª rodada: Cruzeiro 3x1 Athletico Paranaense - 06/09/26 - Mineirão

- 27ª rodada: Santos 2x1 Cruzeiro - 12/09/26 - Vila Belmiro

- 28ª rodada: Vitória 1x3 Cruzeiro - 20/09/26 - Barradão

- 29ª rodada: Cruzeiro 2x0 São Paulo - 07/10/26 - Mineirão

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