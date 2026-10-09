Cruzeiro assume 'liderança' do segundo turno do Brasileirão
A equipe contou com o tropeço do Flamengo para atingir a marca
Com os resultados da 29ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro, além de ver as chances de classificação para a Libertadores aumentarem, assumiu a simbólica liderança do segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Até o momento, a Raposa tem sete vitórias e três derrotas no segundo turno, totalizando 21 pontos, igual ao Flamengo. Porém, tem uma vitória a mais que o Rubro-Negro.
Em comparação com o Palmeiras, o Cruzeiro tem o mesmo número de gols marcados (18) e um gol sofrido a menos, com 11.
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Vale ressaltar que a Raposa faz um Brasileirão de recuperação depois de um início ruim, vencendo pela primeira vez apenas na nona rodada.
– É algo simbólico em termos de resultado para com o campeonato, mas que valoriza a consistência de nossa campanha, sobretudo na recuperação que fizemos desde quando assumimos. Temos que ter essa continuidade para alcançarmos no fim a nossa meta que é a vaga direta para a Libertadores – avalia Artur Jorge sobre o cenário.
Jogos do Cruzeiro no segundo turno do Brasileirão
- 20ª rodada: Cruzeiro 0x1 Botafogo - 26/07/26 - Mineirão
- 21ª rodada: Coritiba 0x1 Cruzeiro - 30/07/26 - Couto Pereira
- 22ª rodada: Cruzeiro 3x1 Mirassol - 09/08/26 - Mineirão
- 23ª rodada: Corinthians 1x2 Cruzeiro - 16/08/26 - Neo Química Arena
- 24ª rodada: Cruzeiro 2x1 Flamengo - 22/08/26 - Mineirão
- 25ª rodada: Vasco 3x1 Cruzeiro - 29/08/26 - São Januário
- 26ª rodada: Cruzeiro 3x1 Athletico Paranaense - 06/09/26 - Mineirão
- 27ª rodada: Santos 2x1 Cruzeiro - 12/09/26 - Vila Belmiro
- 28ª rodada: Vitória 1x3 Cruzeiro - 20/09/26 - Barradão
- 29ª rodada: Cruzeiro 2x0 São Paulo - 07/10/26 - Mineirão
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