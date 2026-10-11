IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro continuará neste domingo (11) com jogos importantes para a briga pelo topo da tabela, e a inteligência artificial projetou os resultados dos clássicos entre Flamengo e Fluminense, e Corinthians e Palmeiras.

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Confira a projeção das partidas:

Flamengo x Fluminense:

No Maracanã, Flamengo e Fluminense protagonizam um dos clássicos mais eletrizantes e decisivos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor apostará na bola trabalhada e na excelente fase ofensiva de seu setor de ataque para tentar surpreender o rival, mas a tendência é que a força coletiva do Rubro-Negro e a imposição física de seu elenco garantam a vantagem em campo, selando a vitória rubro-negra por 2 a 1 em um duelo movimentado do início ao fim.

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Palmeiras x Corinthians:

No Nubank Parque, o Palmeiras recebe o Corinthians em um Derby Paulista com objetivos totalmente opostos na reta final da competição. O Verdão usará o apoio de sua torcida e a intensidade tática para sufocar o adversário desde o apito inicial em busca da liderança, enquanto o Timão tentará se defender e explorar o contra-ataque. A expectativa é de um confronto truncado, com o Alviverde controlando as ações e confirmando o triunfo por 2 a 0 para se manter firme na briga pelo título.

Palmeiras está atrás do Flamengo na tabela (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras chega para o clássico após vitória sobre o Bahia por 1 a 0. Com o resultado, saltou para 60 pontos e diminuiu a vantagem do Flamengo na liderança para apenas um, com as equipes ainda tendo um confronto direto no segundo turno.