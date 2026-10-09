A vitória do Cruzeiro contra o São Paulo, por 2 a 0, na última quarta-feira (7), teve o brilho dos atletas mais jovens do elenco. Zé Lucas marcou o segundo gol e Felipe Morais iniciou a jogada do primeiro tento celeste.

Somadas as estatísticas dos dois jogadores, eles foram responsáveis por 55% dos chutes a gol da equipe no duelo realizado no Mineirão.

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Ao todo, o Cruzeiro acertou nove finalizações no alvo, sendo que Zé Lucas e Felipe Morais acertaram cinco chutes.

Eles também foram responsáveis por 30% dos chutes da equipe contra o São Paulo e por 20% das recuperações de bola na partida. Ainda nos quesitos defensivos, a dupla teve 17% dos desarmes celestes no Mineirão.

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Cruzeiro em Números_ Zé Lucas e Felipe Morais (Foto Reprodução; Gustavo AleixoCruzeiro)

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Artur Jorge fala sobre Felipe Morais e Zé Lucas

A vitória do Cruzeiro contra o São Paulo por 2 a 0 teve o brilho de dois jogadores revelação: Felipe Morais e Zé Lucas. Na entrevista coletiva pós-partida, o técnico Artur Jorge exaltou a atuação da dupla no confronto realizado no Mineirão.

– É interessante falar de um menino de 18 anos que é o Felipe, pois ressaltamos a importância dele durante o jogo. Foi fundamental no trabalho estratégico. Tem mostrado crescimento, evolução no entendimento da partida. É muito inteligente, compreende bem o que se pede. Ainda comete erros naturais pela idade, mas está mais forte fisicamente. Vemos ele tendo duelos e vencendo. Há algum tempo, contra o Coritiba, era mais difícil para ele, perdia algumas bolas. Está mais forte, tem feito trabalho com a fisiologia para potencializar esse nível nos atletas. Fez um jogo excelente, não para de correr e entrega tudo que tem ao jogo. Qual treinador não quer isso? Ganho eu, com o desempenho que ele traz, e o Cruzeiro por ter um ativo valioso. Estamos acompanhando o surgimento de um talento. Se continuar assim, terá o mundo – destacou Artur Jorge na coletiva.

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– O Zé é igual, veio de viagem depois de defender a Seleção Sub-20. Hoje buscava o ritmo exigido pela viagem. Entrou muito bem, infelizmente por um problema físico do Romero. Mas é um jogador em quem acreditamos. Falei esta semana para alguns colegas da imprensa que temos um elenco com 50% de jogadores jovens; é parte do processo para termos um grupo que ganhe, mas que valorize individualmente os atletas – complementou o técnico.