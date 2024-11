Cruzeiro inicia preparação para jogo contra o Flamengo

Jhosefer, volante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 06:15 • Belo Horizonte

O Cruzeiro virou a chave da Sul-Americana e volta os olhares para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (6), o time de Fernando Diniz encara o Flamengo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília). Nas redes sociais, o clube divulgou imagens do treinamento com a presença de jovens da base integrados ao elenco profissional.

Nas imagens divulgadas, é possível observar os atacantes Arthur Viana, Tevis e Kaique Kenji, além do volante Jhosefer, participando dos treinos com os companheiros do time principal. Ambos são do sub-20 e apenas Arthur Viana não foi promovido ao elenco profissional de Fernando Diniz.

Diniz chegou a primeira vitória no comando celeste na última partida contra o Lanús, na Argentina, que carimbou a vaga do clube mineiro a decisão da Copa Sul-Americana. Agora, o treinador busca o primeiro triunfo no campeonato nacional, já que o Cruzeiro vem oscilando na tabela e se afastando do G-6.

A Raposa ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O Flamengo, próximo adversário, fecha o G-4 com 55.

A partida diante do rubro-negro, que inicialmente seria no Mineirão, passou para o Independência em razão de um evento internacional no dia cinco de novembro, um dia antes do jogo, no Gigante da Pampulha.

Jovens do sub-20 do Cruzeiro treinam com elenco profissional na preparação para o jogo contra o Flamengo. Na foto, Zé Ivaldo (colete verde) e Arthur Viana (colete rosa) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro divulgou, nas redes sociais, que mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

E a Sul-Americana?

O Cruzeiro volta a campo para decidir o título da Sul-Americana no dia 23 de novembro, em jogo único, no Estádio General Pablo Rojas, o "Nueva Olla", casa do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai. O time mineiro busca a taça inédita no torneio e volta a disputar uma final de uma competição continental após 15 anos.