Cruzeiro supera polêmicas e renova contrato de patrocínio com Adidas até 2030

- Para nós, é motivo de muita alegria o anúncio da extensão da nossa parceria com a adidas. Todas as negociações aconteceram de maneira muito positiva, afinal, as duas partes tinham a mesma intenção de continuar com essa união. Ficamos muito satisfeitos com o resultado do novo contrato e, por isso, ressaltamos a confiança da Adidas no projeto que temos para o clube. Tenho certeza que teremos ainda mais sucesso juntos - declarou Pedro Lourenço, presidente do clube.