Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Mineiro Feminino (Foto: Staff Images Woman / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 13:20 • Belo Horizonte

Neste sábado (2), Atlético-MG e Cruzeiro entram a campo, na Cidade do Galo, às 15h (de Brasília) para disputar a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino. A Raposa, invicta, chega como líder do torneio, enquanto o time alvinegro não só foi rebaixado no Brasileirão A1, como também precisa da vitória para sonhar com a classificação.

Nas redes sociais, o Galo informou que o clássico será realizado com os portões fechados em virtude da falta de disponibilidade de campos que comportem a presença da torcida.

A partida será transmitida pelo canal oficial do Youtube da Federação Mineira de Futebol (FMF) e do Nosso Futebol.

Como chegam as equipes?

As Cabulosas estão invictas no Estadual, somando apenas um empate contra o América-MG, na 6ª rodada do torneio. O time celeste soma quatro vitórias e três empates, com 30 gols marcados e apenas um sofrido.

No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro chegou nas quartas de final, foi vice-campeão da Supecopa Feminina, desembolsando R$ 600 mil para os cofres do clube.

O Galo, por sua vez, não vive o melhor momento da equipe. A equipe alvinegra precisa da vitória e chega para o clássico após duas derrotas consecutivas, ocupando a 5ª posição no torneio, com sete pontos.

O Atlético pode ser eliminado, pela primeira vez na história, na primeira fase do Campeonato Mineiro. O último triunfo das Vingadoras em cima das Cabulosas foi na final do Mineiro de 2021, quando o Galo ganhou por 1 a 0 e ergueu a taça. Em 2022, os times empataram por 1 a 1 e o alvinegro levou nos pênaltis por 4 a 1.

Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais da competição. Até aqui, Cruzeiro e América-MG já carimbaram a vaga.