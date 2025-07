Técnico do Cruzeiro enaltece manutenção do bom ritmo da equipe

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, domingo (13), no Mineirão, comemorava, além do resultado, a boa atuação da equipe após a pausa no Campeonato Brasileiro. O treinador já dissera que não havia gostado da paralisação, e havia a preocupação que o time pudesse perder o bom ritmo alcançado nas últimas partidas antes das férias de junho.

- A parada não era benéfica nem para o Cruzeiro nem para o Grêmio. Conseguimos fazer jogos-treinos, aumentar a intensidade do trabalho para tentar recuperar os dias de férias que tivemos. A equipe já estava começando a responder no segundo jogo da Vitória Cup, contra o Banfield. Hoje (domingo), deu boa resposta. Os jogadores estão de parabéns, pela atitude, pela forma que abordaram o jogo, procurando a bola quando não a tinham e organizado quando tinha, com jogo coletivo – comentou Leonardo Jardim.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Cruzeiro aumentou a sequência de invencibilidade no Brasileirão para oito rodadas, além de se manter como o mandante de melhor campanha na competição. A Raposa chegou aos mesmos 27 pontos do Flamengo na tabela de classificação, mas ainda com pior saldo de gols, agora 22 contra 12.

- A semana livre para trabalhar também foi importante para relembrar nossos conceitos. Hoje (domingo), foi de acordo com o que acreditamos, quando temos a bola e quando não temos a bola. Os torcedores adoram quando temos a bola, mas os dois momentos têm que ser respeitados. Para ter a bola, temos de recuperá-la – completou Leonardo Jardim.

O atacante Kaio Jorge, com três gols, e o meia Matheus Pereira, com duas assistências, se destacaram na goleada sobre o Grêmio. Leonardo Jardim, no entanto, preferiu destacar o desempenho coletivo do Cruzeiro:

- Quando se trabalha coletivamente, as individualidades aparecem. Importante nosso atacante fazer três gols, o Matheus Pereira dar duas assistências, mas também tivemos a linha defensiva sempre muito próxima, o meio-campo também trabalhando muito para a equipe estar sempre equilibrada. Fico satisfeito por isso – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Em seu 100º jogo pelo Cruzeiro, Matheus Pereira deu duas assistências para Kaio Jorge (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Técnico do Cruzeiro lamenta o público abaixo do esperado no Mineirão

Leonardo Jardim também lamentou que o Mineirão não estivesse lotado como em jogos anteriores do Cruzeiro – foram quase 32 mil presentes:

- Queria agradecer aos torcedores que vieram, o horário hoje não era o melhor. Mas senti falta dos 25, 30 mil que fazem o Mineirão cheio e criam um outro ambiente. Se tivessem vindo, teriam visto um bom jogo, os jogadores suarem a camisa e jogar bem. Foi uma pena termos o Mineirão em metade – disse.