Kaio Jorge e Villalba comemoram feitos pessoais na goleada do Cruzeiro

Os artilheiros do Cruzeiro na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (13), no Mineirão, tiveram motivos especiais para comemorar seus gols. O atacante Kaio Jorge conseguiu pela primeira vez na carreira marcar três vezes num mesmo jogo, além de ter assumido a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, dois a mais que o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo.

- É uma fase muito boa que eu estou vivendo, graças a meus companheiros, muito trabalho e dedicação, e apoio da minha família também, está sempre comigo – afirmou Kaio Jorge, em entrevista na saída do campo, ao “Prime Video”.

A torcida do Cruzeiro estava apreensiva quanto à possibilidade da parada no Campeonato Brasileiro atrapalhar o bom ritmo da equipe na competição, que estava invicta havia sete rodadas. Mas a atuação diante do Grêmio afastou essa apreensão, como afirmou Kaio Jorge:

- Nesse retorno das férias, o apoio do torcedor foi muito importante. Eles estão de parabéns, vieram, encheram a casa e retribuímos com os três pontos. Acho que foram só 13 dias de férias, mas deu para desfrutar, relaxar com a família. O time voltou bem, com foco total, não está 100% preparado ainda, mas entrega não faltou e, aos poucos, a gente vai pegando o ritmo – comentou o atacante do Cruzeiro.

Atacante Kaio Jorge comemora primeiro gol do Cruzeiro contra o Grêmio (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Zagueiro Villalba comemora primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

Para o zagueiro Villalba, a comemoração foi pelo primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, após 59 partidas. Ele fez o segundo na goleada sobre o Grêmio, ainda no primeiro tempo. O lance chegou a ser invalidado pela arbitragem, mas o VAR validou o lance.

- Estou feliz por fazer meu primeiro gol no Cruzeiro. Foi para meu filho, que mora lá na Argentina, e, sempre que me cumprimenta, me faz assim como uma saudação. Então sempre que tiver oportunidade de fazer um gol vou comemorar assim – descreveu Villalba, explicando a piscada de olhos na comemoração do gol.

Na comemoração, o zagueiro argentino também fez gestos com as mãos imitando uma anotação num papel. Villalba explicou o motivo:

- Nunca desisti, sempre segui trabalhando e treinando até esperar minha oportunidade de novo. Acho que é uma mensagem importante que me ensinaram meus pais e acho que vale para todo mundo: ‘tentar, tentar, nunca desistir’ – disse o zagueiro, que vinha sendo pouco aproveitado antes da chegada do técnico Leonardo Jardim.