Surgem mais dois nomes na lista de possíveis reforços do Cruzeiro

Mais dois nomes surgiram na pauta de reforços do Cruzeiro. A diretoria celeste está interessada no volante Cauan Barros, emprestado pelo Vasco ao América-MG, e também pretende assinar um pré-contrato com o goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, para a próxima temporada. A janela de transferências para o restante da temporada fica aberta até 2 de setembro.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruzeiro já fez duas propostas ao Vasco para contratar o volante Cauan Barros, e ambas foram recusadas pelo clube carioca. No contrato de empréstimo do jogador ao América-MG, que vai até dezembro, há prioridade de compra de Cauan Barros para o Coelho. Se o América-MG não conseguir igualar a oferta de outra equipe, o clube ficaria com um valor como taxa de vitrine.

Revelado pelo Vasco, Cauan Barros foi emprestado ao Amazonas no ano passado e ao América nesta temporada. Pelo América-MG, que disputa a Série B do Brasileiro, o volante disputou 26 jogos e marcou cinco gols, um deles contra o próprio Cruzeiro, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, o empate por 1 a 1, em 16 de fevereiro, no Mineirão – o Coelho acabou eliminando a Raposa da competição.

Reforço de goleiro do Flamengo seria para reserva de Cássio em 2026

O goleiro Matheus Cunha seria um reforço par 2026, como opção para a reserva de Cássio. Atualmente, o Cruzeiro conta com dois goleiros, além do titular: Léo Aragão, que participou de sete jogos na temporada, sem muito destaque, e o jovem Otávio, que ainda não teve oportunidade na equipe principal. A informação do interesse no goleiro do Flamengo foi divulgada inicialmente pelos jornalistas Samuel Venâncio e André Hernan.

Contrato de Matheus Cunha com o Flamengo termina no fim da temporada (Foto: Daniel Brasil/Photopress/Gazeta Press)

Formado nas categorias de base do São Paulo, Matheus Cunha chegou ao Flamengo em 2021 para o time sub-20. Mas, nesta temporada, o goleiro, de 24 anos e 1,93m, perdeu espaço para o argentino Rossi. Como o contrato dele com o Flamengo termina em 31 de dezembro, o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de agora.