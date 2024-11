Cruzeiro venceu o Lanús na Argentina, por 1 a 0, pelo jogo de volta das semifinais da Sul-Americana (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 19:51 • Belo Horizonte

O Racing é o adversário do Cruzeiro na decisão da Sul-Americana. No dia 23 de novembro, as equipes se enfrentam no Estádio General Pablo Rojas, o "Nueva Olla", casa do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, para decidir se a tão sonhada taça tem destino para solo brasileiro ou argentino. As duas equipes são velhas conhecidas e o encontro marca a terceira final entre os times.

O Racing se classificou ao eliminar o Corinthians, nesta quinta-feira (20), em Avellaneda. O primeiro jogo da Neo Química Arena ficou em igualdade, por 2 a 2 e, de virada, os argentinos garantiram a ida para a final por 2 a 1.

Kaio Jorge abre o placar em La Fortaleza, em Cruzeiro x Lanús, na semifinal da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Histórico do confronto

Em 1988, em um dos principais embates dos rivais, na antiga Supercopa da Libertadores, as equipes se enfrentaram e o Racing levou a melhor.

O clube argentino, até a chegar a final, eliminou o Santos e o River Plate, enquanto o Cruzeiro deixou para trás Independiente, Argentinos Juniors e o Nacional do Uruguai.

Mesmo com a vantagem de decidir diante da torcida, no Mineirão, a Raposa não aproveitou a oportunidade. No jogo de ida, em Córdoba, o Racing venceu por 2 a 1. Em Belo Horizonte, o time argentino conseguiu segurar o empate por 1 a 1 e garantiu o título.

Em mais um reencontro decisivo, quatro anos depois, em 1992, pelo mesmo torneio, o time mineiro conseguiu a revanche. Em casa, o Cruzeiro goleou o Racing por 4 a 0, com dois gols de Roberto Gaúcho, Luis Fernando Flores e Marco Antônio Boiadeiro e garantiu a taça.

Foram 11 duelos entre as equipes, com cinco triunfos para o Cruzeiro, quatro para o Racing e dois empates.