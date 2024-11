Jornal aponta possível atração musical da final da Sul-Americana

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 10:20 • Rio de Janeiro

O portal Itatiaia revelou qual cantor poderá ser a atração musical da final da Sul-Americana. Durante a celebração de aniversário dos Supermercados BH, Gusttavo Lima teria revelado que Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, o convidou para se apresentar no jogo entre Racing e Cruzeiro. A partida que decidirá a Copa Sul-Americana está marcada para o dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguaí.

Gusttavo Lima com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Assim como no Brasil, a música sertaneja é bastante popular no Paraguai, onde ocorrerá a grande final. Gusttavo Lima está previsto como uma das atrações do evento, sendo convidado para interpretar cinco músicas antes do início da partida.

Cruzeiro x Racing: final da Sul-Americana 2024

O Racing será o adversário do Cruzeiro na decisão da Sul-Americana, no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. As duas equipes são velhas conhecidas e o encontro marca a terceira final entre os times, foram 11 duelos entre as equipes: com cinco triunfos para o Cruzeiro, quatro para o Racing e dois empates.

Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro na Sul-Americana (Foto: Fernando Moreno/AGIF)