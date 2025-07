Técnico do Cruzeiro fala sobre chegada de Matheus Gonçalves

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, domingo (13), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, comentou sobre a possibilidade da chegada do atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, para reforçar a equipe para o segundo semestre.

Antes de falar especificamente da negociação para a contratação do jogador do Flamengo, Leonardo Jardim explicou como vê as transações entre clubes no futebol. Segundo o treinador do Cruzeiro, o processo consiste de cinco etapas:

- A gente tem que ter interesse em contratar, quem vende tem que ter interesse em vender, o jogador tem que ter interesse em vir, tem que haver acordo entre clubes e, por fim, a assinatura no papel. Mas, às vezes, antes de assinar o papel, há os que desistem. Por isso, desses cinco momentos, o último momento é o fundamental – explicou Leonardo Jardim.

- Em relação ao Matheus Gonçalves, é aquela situação. Ainda não está na quinta fase, dos papéis assinados. Por isso, todos podem desistir antes, pode não haver acordo, tudo isso pode acontecer – comentou o técnico do Cruzeiro.

Cruzeiro aguarda resposta do Flamengo sobre proposta por Matheus Gonçalves

O Cruzeiro fez proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves, e a diretoria do Flamengo avalia o negócio. O principal empecilho seria a forma de pagamento da transferência, mas a situação é considerada encaminhada. A Raposa já teria acertado bases salariais com o jogador de 19 anos, que deu aval para a negociação seguir.

Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades no Flamengo desde a chegada de Filipe Luís. Nesta temporada, o atacante entrou em campo em apenas 21 das 55 partidas do Rubro-Negro no profissional, além de alguns jogos no sub-20. Na última quinta-feira (10), o jogador de 19 anos se destacou no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão da categoria, com os dois gols da equipe no empate por 2 a 2.