Jardim mantém os pés no chão quanto ao objetivo do Cruzeiro

Vice-líder com a mesma pontuação do Flamengo, 27 pontos, oito rodadas sem derrota (seis vitórias e dois empates), melhor campanha como mandante (seis vitórias e um empate). Nada disso tira o foco do técnico Leonardo Jardim quanto ao objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, domingo (13), no Mineirão, o treinador voltou a afirmar que a meta da Raposa é se classificar para a Copa Libertadores de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Temos que ser honestos. Acho que as equipes que estiveram no Mundial representaram bem o Brasil, são equipes que têm muitas funções, estão a trabalhar nos últimos anos, todas ganharam a Libertadores nos últimos quatro anos. São equipes que, em termos de processo, estão mais avançadas que a gente. Nós temos nossos objetivos bem definidos – disse Leonardo Jardim.

O técnico voltou a repetir que o objetivo do Cruzeiro é voltar a disputar a Copa Libertadores, em 2026:

- Não podemos criar expectativas que o Cruzeiro foi feito pra ser campeão. O Cruzeiro foi feito pra ser uma equipe competitiva e chegar à Libertadores. Esse é o grande objetivo do clube e pelo qual temos conversado – afirmou.

continua após a publicidade

- Nesse momento, temos nossos objetivos bem definidos. É o que já disse. Se a gente puder ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se quisermos ficar em segundo, não podemos ficar em terceiro - completou o técnico do Cruzeiro.

➡️Atacante Kaio Jorge comemora boa fase de olho na Seleção Brasileira

Leonardo Jardim afirma que Cruzeiro tem de tirar proveito do calendário

Leonardo Jardim aponta que o Cruzeiro tem a vantagem de disputar, agora no segundo semestre, somente o Brasileiro e a Copa do Brasil, e tem de aproveitar isso:

continua após a publicidade

- Acreditar em cada jogo. Falo aos jogadores ‘não temos Copa do Mundo, não temos Libertadores’, então cada jogo do Brasileiro e da Copa do Brasil tem que ser nossas finais. Temos que dar tudo e empilhar todas as nossas qualidades e forças – avisa o técnico do Cruzeiro.

Kaio Jorge e Matheus Pereira foram os destaques do Cruzeiro na goleada sobre o Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Quinta-feira (17), o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Kaiki está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Eduardo volta a ficar à disposição de Leonardo Jardim, após cumprir suspensão diante do Grêmio.