Torcida do Cruzeiro é multada em mais de RF$ 750 mil pela Conmebol por infração das regras do torneio Fotos: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 08:00 • Belo Horizonte

O Cruzeiro foi multado - mais uma vez - pela Conmebol. A punição de mais de R$ 750 mil se deve em função do jogo contra o Libertad, do Paraguai, válido pelas quartas de final da Copa Sul Americana. Na ocasião, a torcida celeste infrigiu os códigos disciplinares da entidade ao atrasar no horário marcado para o apito inicial, bem como fez o uso de sinalizadores que acarretou na paralisação da partida.

A Conmebol publicou a decisão com os respectivos valores das multas.

Pelo uso de sinalizadores e objetos proibidos dentro do estádio, o time mineiro recebeu cerca de R$ 155 mil de multa, somado a R$ 570 mil devido ao atraso em iniciar a partida, além da paralisação do jogo.

A entidade ainda puniu o Cruzeiro em mais 10 mil dólares, cerca de R$ 60 mil, por infringir o cógido de segurança da Conmebol.

▶️Cruzeiro supera polêmicas e renova contrato de patrocínio com Adidas até 2030

O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana 2024 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

▶️Cruzeiro x Racing: final da Sul-Americana será definida entre velhos conhecidos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre as punições

O clube mineiro tem um histórico negativo de multas no torneio.

Além do uso de sinalizadores, a Conmebol puniu a Raposa na partida contra o Universidad Catolica, do Equador, pela posição de câmeras dispostas no estádio. O jogo foi válido pela última rodada da fase de grupos da competição, e a multa foi na casa dos 22 mil dólares.

Já nas oitavas de final, contra o Boca Juniors, mais uma punição pelo atraso ao entrar em campo (no jogo em Buenos Aires) e por não seguir as determinações impostas pela arbitragem. A justificativa de usar a partida para propagar manifestações de caráter "extraesportivo", bem como a falta de cumprimento do protocolo de jogo também foram motivos para a multa de 162 mil dólares.

No Mineirão, na decisão contra o time argentino, mais 40 mil dólares. Dessa vez, pela falta de "hospitalidade" e "comportamentos", além de usar estruturas indevidas para o jogo.

Grande final

No dia 23 de novembro, Cruzeiro e Racing se enfrentam no Estádio General Pablo Rojas, o "Nueva Olla", casa do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai.